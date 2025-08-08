為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    同遭川普祭出50%關稅　巴西印度領袖誓捍衛多邊主義

    2025/08/08 04:30

    〔中央社〕美國總統川普對巴西及印度進口商品實施懲罰性關稅後，巴西總統魯拉和印度總理莫迪今天通話，兩人矢言「捍衛多邊主義」。

    法新社報導，巴西總統府表示，兩位領導人強調有必要「捍衛多邊主義，以及應對（川普關稅戰構成的）經濟挑戰」。

    莫迪（Narendra Modi）則在社群平台X撰文表示，他致力於深化與金磚國家（BRICS）成員國巴西的關係，並補充道，「全球南方國家（Global South）之間建立以人民為本的堅定夥伴關係，對大家都有好處」。

    川普（Donald Trump）昨天宣布，由於印度購買俄羅斯石油，將把印度輸美商品的關稅倍增至50%。石油是俄國對烏克蘭作戰期間的重要收入來源。

    針對印度商品的首波25%關稅今天生效，新增的25%關稅則將於3週後生效。

    川普也針對巴西進行特別懲罰，理由是魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府讓川普的盟友、前巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因密謀政變罪名受審。

    包括咖啡等一系列巴西輸美商品自昨天起被課徵50%的關稅。1140808

