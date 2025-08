南韓總統室：將以牢固韓美同盟為基礎 推動韓中關係發展

南韓總統辦公室5日強調,將在牢固的韓美同盟基礎上,推動韓中關係發展。(彭博資料照)

2025/08/05

〔即時新聞/綜合報導〕南韓外交部長趙顯日前接受《華盛頓郵報》(The Washington Post)專訪時稱,「中國給鄰國造成一些困擾」,並警惕中國崛起及挑戰,引發關注。南韓總統辦公室5日針對趙顯上述言論表示,南韓將在牢固的韓美同盟基礎上,推動韓中關係發展。

據《韓聯社》報導,南韓總統室指出,趙顯言論點出韓中就個別問題存在意見分歧,但韓方將繼續努力推動韓中關係惠及兩國民眾,並為實現地區穩定與繁榮作出貢獻。

總統室還提到,趙顯受訪時強調了與中方溝通交流的必要性,希望獲得各方關注。

趙顯日前接受《華盛頓郵報》專訪時表示,南韓在東北亞地區面臨「中國給鄰國造成一些困擾」(becoming somewhat problematic with its neighbors)的問題。

趙顯還說,南韓警惕中國的崛起及來自中國的挑戰,同時要向中國發出「我們願與中國保持良好關係」,也想看到「中國就雙邊關係乃至地區事務遵守國際法」的訊息。

