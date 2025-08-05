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    南韓總統室：將以牢固韓美同盟為基礎 推動韓中關係發展

    南韓總統辦公室5日強調，將在牢固的韓美同盟基礎上，推動韓中關係發展。（彭博資料照）

    南韓總統辦公室5日強調，將在牢固的韓美同盟基礎上，推動韓中關係發展。（彭博資料照）

    2025/08/05 11:29

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部長趙顯日前接受《華盛頓郵報》（The Washington Post）專訪時稱，「中國給鄰國造成一些困擾」，並警惕中國崛起及挑戰，引發關注。南韓總統辦公室5日針對趙顯上述言論表示，南韓將在牢固的韓美同盟基礎上，推動韓中關係發展。

    《韓聯社》報導，南韓總統室指出，趙顯言論點出韓中就個別問題存在意見分歧，但韓方將繼續努力推動韓中關係惠及兩國民眾，並為實現地區穩定與繁榮作出貢獻。

    總統室還提到，趙顯受訪時強調了與中方溝通交流的必要性，希望獲得各方關注。

    趙顯日前接受《華盛頓郵報》專訪時表示，南韓在東北亞地區面臨「中國給鄰國造成一些困擾」（becoming somewhat problematic with its neighbors）的問題。

    趙顯還說，南韓警惕中國的崛起及來自中國的挑戰，同時要向中國發出「我們願與中國保持良好關係」，也想看到「中國就雙邊關係乃至地區事務遵守國際法」的訊息。

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