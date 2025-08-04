澳洲明年放寬外國學生招生上限 優先考慮東南亞申請者

澳洲明年將上調外國學生招生人數至29.5萬人。圖為雪梨市景。（路透）

2025/08/04 17:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕廣受海外移民熱愛的澳洲，準備對更多外國學生張開雙臂。《路透》4日報導，坎培拉當局表示，2026年的外國學生招生上限將提高9％至29.5萬人，並優先考慮來自東南亞的申請者。

據報導，澳洲去年宣布限制外國學生招生名額，以控制破紀錄的移民潮，從而遏制房價飆升。2025年，澳洲共提供27萬個外國學生招生名額。隨著該政策成功控制「失控」的國際學生人數，2026年將額外提供2.5萬個招生名額。

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澳洲教育部長克勒爾（Jason Clare）表示，此舉是為了確保國際教育能夠以支持學生、大學和國家利益的方式發展。由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後國際學生返國人數創歷史新高，澳洲在2023財年發放近60萬份學生簽證。澳洲最大的學生族群來自中國和印度。

除了引入人數上限外，政府還在2024年將外國學生的簽證費提高1倍多，並承諾將封堵允許他們持續延長居留期限的規則漏洞。國際教育助理部長希爾（Julian Hill）表示，政府遏制移民的措施正在取得成效，並使得2026年的移民配額得以小幅提高。

希爾在接受《澳洲國家廣播公司》（ABC）採訪時表示，移民人數增長已失控，「過去12個月，政府做出一些艱難的決定，但這些決定並不總是受到業界的歡迎，目的是降低移民人數，使其達到更可持續的水準」。

大約3分之2的名額將分配給大學，3分之1的名額將分配給職業技能培訓部門。

希爾表示，規模較大的公立大學需要證明國內外學生「能夠獲得安全可靠的住房」，並招收更多來自東南亞的學生，以增加各自的名額分配，「為了澳洲未來的軟實力，我們必須繼續從我們（東南亞）鄰國引進最優秀、最聰明的人才，讓他們在澳洲度過餘生」。

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