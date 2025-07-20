颱風薇帕傍晚在中國廣東台山登陸 減為輕颱

颱風薇帕（中國譯為韋帕）的暴風中心已於傍晚5時50分左右，在中國廣東省台山市沿海登陸。（圖擷自中國中央氣象台）

2025/07/20 19:45

〔中央社〕中國氣象單位今晚表示，颱風薇帕的暴風中心已於傍晚5時50分左右在廣東省台山市沿海登陸，登陸時近中心最大風速仍達每秒33公尺，相當於12級風，屬中度颱風強度。但登陸後，薇帕強度略有減弱，成為輕度颱風。

央視新聞報導，今晚6時薇帕的暴風中心已進入廣東省台山市境內，近中心最大風速略減為每秒30公尺，相當於11級風，減弱為強熱帶風暴（中國分類，相當於輕度颱風）。

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中國中央氣象台今天上午針對颱風薇帕來襲，持續發布颱風橙色預警和暴雨橙色預警，指華東、華南沿海將出現強風豪雨，廣東省西部、海南島北部等局部地區將有特大豪雨。

中國氣象專家警告，薇帕未來路徑可能沿著廣東海岸線向西移動，將為廣東大部分沿海地區帶來強風豪雨，需要特別注意防範。

為因應薇帕來襲，中國國家防總今天已將針對廣東、海南的防汛防颱風應急響應從4級提升至3級，並仍針對廣西發布防汛防颱風4級應急響應。而中國國家防總辦公室派出的工作組，已在廣東協助指導颱風防範因應工作。

至於廣東省方面，廣東省防總已派出10個工作組前往重點地級市督導防颱工作。珠海、陽江、江門、茂名4市及15個區縣並啟動最高級別的防風1級應急響應。而截至今天下午1時，廣東全省已累計遷移66萬9162人至安全地點。

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