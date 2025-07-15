南韓外長提名人：韓美從未討論裁撤駐韓美軍

南韓外交部長提名人趙顯表示，從未與華府討論過駐韓美軍裁軍或撤離事宜。圖為駐韓美軍在閱兵儀式上列隊前進。（法新社資料照）

2025/07/15 10:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部長提名人趙顯表示，南韓、美國從未討論過駐韓美軍裁軍或撤離事宜，他強調，維持駐韓美軍當前規模的必要性，已得到美國國會和學界的廣泛認可。

據《韓聯社》報導，趙顯的人事聽證會籌備工作組15日向南韓國會外交統一委員會提交的1份資料中，趙顯對相關提問做出上述發言。

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華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）本月9日發表題為《調整全球軍事部署以符合美國利益》（Aligning global military posture with U.S. interests）報告，稱若首爾當局限制駐韓美軍介入朝鮮半島以外的區域安全危機，則駐韓美軍的人數應進一步削減。

此外，趙顯談及川普政府施壓南韓提高駐韓美軍防衛費分攤比例一事稱，韓美此前簽訂的第12份《韓美軍防衛費分擔特別協定》（SMA）有效締結並生效，南韓政府秉持基本立場，沒有重新協商的餘地。

美國總統川普此前不斷表示，南韓應自行支付軍事防衛費用，並暗示首爾需為駐韓美軍支付更多費用。川普本月8日告訴媒體，「南韓賺了很多錢，他們也非常優秀。……他們應該自行支付軍事費用。」

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