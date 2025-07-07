被迫認罪的囚徒？日本「人質司法」黑幕 揭99％定罪率真相

跨性別運動者淺沼智也（Tomoya Asanuma）曾遭羈押近4個月後獲判無罪。他回憶在偵訊期間，曾因不堪壓力險些做出不實的認罪，是挑戰「人質司法」制度的訴訟參與者之一。（法新社）

2025/07/07 16:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕36歲的天野陽（Yo Amano）在未被判決有罪的情況下，已被獨自關押6年，讓日本備受爭議的「人質司法」（Hostage Justice）制度再掀檢討聲浪。該制度被指透過長期審前羈押逼迫嫌犯認罪，是其創下99%驚人定罪率的關鍵。

天野陽向《法新社》控訴：「從被捕那刻起就被當成囚犯。」此說法也呼應外界對制度的批評。律師高野隆（Takashi Takano）近期更發起集體訴訟挑戰其合憲性，形容此制度是「完全顛倒的時序」：在日本，如果你否認指控，就會先受到懲罰、被剝奪一切，最後才等來判決。

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該制度因2018年日產前董事長高恩（Carlos Ghosn）遭長期羈押一案而引發國際爭議。甲南大學刑法教授笹倉香奈（Kana Sasakura）指出，在日本，拒絕認罪或保持沉默常被視為高風險行為，加上偵訊時通常無律師在場，讓嫌犯更難承受壓力，逼供風險因而上升。

日本法務省則回應，「不存在僅因保持沉默或否認指控而長期羈押的情況」，強調制度「公平」且「以證據為基礎」。然而，不少被告實際承受巨大壓力。跨性別運動者淺沼智也（Tomoya Asanuma）回憶，偵訊期間警方屢次勸他「快點認罪」，讓他一度動搖。

高野隆認為，這正是日本定罪率高達99%的根本原因：「在無盡偵訊壓力下，多數人會崩潰並選擇認罪。」他以死囚袴田巖（Iwao Hakamada）案為例，該案口供後被最高法院認定是「不人道偵訊」的產物。

儘管身陷囹圄，天野陽至今仍堅決否認指控。他表示，若現在認罪換取保釋，將背叛仍然相信他的人，「我不會背叛他們的信任」。

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