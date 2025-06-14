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    以色列轟伊朗後急暫停航班飛行 約旦領空關閉1天後重啟

    約旦民航委員會表示，當地時間14日上午7時30分重新開放領空。圖為約旦國旗。（美聯社資料照）

    約旦民航委員會表示，當地時間14日上午7時30分重新開放領空。圖為約旦國旗。（美聯社資料照）

    2025/06/14 15:41

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕約旦民航委員會宣布，該國當地時間14日上午7時30分（台灣時間中午12時30分）重新開放領空，此前因伊朗與以色列之間情勢緊張升級而暫停航班飛行。

    綜合《阿拉伯衛星電視台》等外媒報導，約旦民航委員會表示，伊朗與以色列局勢緊張導致航班停飛1天後，當地時間14日上午7時30分（格林威治時間5時30分）重新開放領空。

    約旦軍方表示，約旦皇家空軍與防空系統14日早上攔截多枚進入領空的飛彈與無人機，約旦此前曾表示，「不允許任何勢力侵犯其領空」。政府發言人莫馬尼（Mohammad Momani）向《法新社》表示，「約旦從未也不會容許任何侵犯其領空的行為，王國將不會成為任何衝突的戰場。」

    據悉，約旦去年10月就曾攔截多枚伊朗向以色列發射的飛彈與無人機。

    與此同時，約旦政府譴責以色列的軍事行動，外交部發言人庫達（Sufian Qudah）警告此類升級行為將帶來嚴重後果，並指控以色列的行動是「對聯合國會員國主權的公然侵犯，也是對國際法與聯合國憲章的明顯違反」。

    另外，Flightradar24追蹤航空交通的數據顯示，在以色列對伊朗發動襲擊後，伊朗和伊拉克領空在週五迅速清空。

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