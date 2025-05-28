穿著白袍的魔鬼！ 法國最大規模兒童性侵案 74歲醫師判刑20年

法國前外科醫師拉史考奈克出庭受審的多種神情側寫圖。（法新社）

2025/05/28 22:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕現年74歲的法國前外科醫師拉史考奈克（Joel Le Scouarnec），涉嫌利用職務之便，在長達20多年的期間內，性侵多達數百名兒童，28日被判處最高刑期、20年有期徒刑。

英國《衛報》、《美聯社》28日報導，這是法國有史以來最大規模兒童性侵害案，拉史考奈克28日在布列塔尼法院，依性侵、性攻擊299名孩童有罪，被判處最高刑期20年有期徒刑。此案之前，拉史考奈克2020年另因性侵、性攻擊4名孩童，被判處15年有期徒刑，目前服刑中，該案受害者包括他的兩名甥姪。

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28日宣判的案件犯行從1989年到2014年，發生地點遍佈拉史考奈克在布列塔尼和法國西部任職過的10多間公、私立醫院，通常是針對有闌尾炎的孩童下手，因此受害者多半是處於麻醉或無意識下受害。299名受害者平均年齡11歲，其中158名為男孩、141名為女孩。

此案從2月開始審理，拉史考奈克在最後陳辯中，終於坦承所有犯行，表示「我不請求庭上輕判」，我是一名利用我地位之便攻擊孩童的外科醫師，我不否認這一點」。他的辯護律師泰希耶（Maxime Tessier）也向庭上表示，「他十足有罪」，現在法國醫療界和政治人物，必須從中學到教訓，「我國衛生體系的重大失能」，未能及時阻止當事人數十年的犯行。

拉史考奈克因在暗網瀏覽兒童性侵影像，在2004年被美國聯邦調查局（FBI）向法國執法當局示警，次年就因持有兒童性虐影像，在法國被定罪，判處4年緩刑，當時法官並未因此禁止他接觸孩童，使他在工作上持續有機可趁。

儘管受害者眾多，但是法國法律並不累計量刑，因此拉史考奈克被控罪名，最高刑期即為20年有期徒刑。檢察官凱倫伯格（Stephane Kellenberger）說，若是在美國，他就可能被判處監禁2000年。

檢方表示，此案可能還有其他受害人，一旦找出其他受害者，還會有後續的調查和審判。凱倫伯格向拉史考奈克說，「你是魔鬼，有時候魔鬼是穿著白袍」。

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