21歲女爆冷當選！ 澳洲最年輕聯邦參議員出爐

澳洲工黨新科聯邦參議員沃克。（美聯社）

2025/05/27 19:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲選舉委員會27日正式宣布，本月初聯邦大選選舉結果，年僅21歲的南澳州工黨候選人沃克（Charlotte Walker），以第3順位席次當選，改寫澳洲最年輕聯邦參議員紀錄。

沃克向《澳洲廣播公司（ABC）》表示，她為進入國會感到興奮，「我這個年紀的人，不是很多人能夠躋身坎培拉（國會），能夠以這種方式貢獻一己之力」；她希望進入參議院後，能為工黨帶來不同的視角，「我想盡力為南澳選民服務，我也希望向年輕人、尤其是年輕女性展現，這是辦得到的，她們也能做到」。

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沃克在本月3日的大選中，名列工黨南澳州選區的第3順位候選人，澳洲採用複雜的選民偏好排序計票制度，政黨「第三順位」人選鮮少勝選，不過沃克意外勝選，為該黨拿下南澳州第3個參議院席次。根據澳洲選舉委員會27日公布的正式計票結果，沃克的得票率是本屆大選該州6名新科參議員中最低的。3日投票日當天，正好是沃克的生日。

沃克將於7月1日就職，任期6年。澳洲聯邦議員的基本年薪至少20萬5000澳幣（約新台幣397萬元）。

澳洲國會為聯邦參議院、眾議院兩院制。在此之前，澳洲歷來最年輕聯邦參議員是2017年，以23歲之齡當選的「綠黨（Greens）」史蒂爾-約翰（Jordon Steele-John）；最年輕國會議員則是2010年當選的眾議員羅伊（Wyatt Roy），當時他年僅20歲。

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