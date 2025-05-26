川普批普廷「瘋了」 克宮：他情緒超負荷

美國總統川普（見圖）發文批評俄羅斯總統普廷「瘋了」，克里姆林宮發言人回應，川普可能是因為情緒「超負荷」才有此言論。（彭博資料照）

2025/05/26 18:46

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日至25日對烏克蘭發動空襲，規模是自從2022年2月入侵烏克蘭以來最大，針對俄羅斯大規模空襲，美國總統川普大感不滿，25日發文批評俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），稱「他絕對瘋了」，克里姆林宮今（26）日回應說，川普發表這種評論，可能是因為情緒上「超負荷」，但俄方仍對於美國努力安排烏俄和平談判而心生感激。

川普25日在他的社群平台發文批評普廷，「我跟俄羅斯的普廷一直以來都關係良好，但他發生了一些事。他絕對是瘋了，他毫無必要的殺了很多人，我在談論的不只是士兵。飛彈跟無人機也無緣無故的被射往烏克蘭的城市。」

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《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回應媒體關於川普上述評論的提問時回覆：「我們真的很感激美國人還有川普總統個人的協助，安排以及發起這次談判。」

佩斯科夫接下來話鋒一轉，「當然，與此同時，這是一個非常關鍵的時刻，也當然與每個人的情緒上完全超負荷還有情緒反應有關。」

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