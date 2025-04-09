馬斯克胞弟也不忍了！ 翻「假專家」舊帳 籲川普開除納瓦羅

特斯拉董事、馬斯克親弟弟金巴爾（Kimbal Musk）。（彭博）

2025/04/09 16:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼科技大亨馬斯克連日砲轟白宮貿易顧問納瓦羅後，馬斯克親弟兼長期商業夥伴金巴爾（Kimbal Musk）也加入戰局，於週二晚間透過社群平台X，公開呼籲美國總統川普開除納瓦羅，質疑其誠信。

《國會山莊報》（The Hill）報導，金巴爾直接向川普發文表示：「總統先生，如果納瓦羅在Ron Vara的事情上對您說謊，他還在哪些事情上騙了您？」他接著強烈建議：「把美國放在第一位，開除他！」

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金巴爾此次呼籲開除納瓦羅，則巧妙地利用了納瓦羅過往的「Ron Vara」爭議。「Ron Vara」是納瓦羅在其多本著作中頻繁引用的一位經濟專家，後被踢爆該人物實為納瓦羅（Navarro）姓氏字母重組而成的虛構角色。金巴爾藉此舊事重提，旨在質疑納瓦羅向川普匯報資訊的真實性與可靠度。

@realDonaldTrump Mr President, if Peter Navarro has lied to you about Ron Vara, what else has he lied to you about?



????????Put America first and fire him! ???????? — ???????????????????????? ???????????????? ???? （@kimbal） April 8, 2025

這場衝突的導火線，與川普政府近期推出的貿易政策及特斯拉（Tesla）股價的劇烈波動密切相關。自川普於4月2日宣布對超過180個國家與地區實施對等關稅政策以來，特斯拉股價連續四個交易日下跌，跌幅超過21%，市值在短短數日內蒸發約1959億美元（約合新台幣6.42兆元）。或許正因股價慘跌，馬斯克毫不掩飾其對關稅政策的不滿，並將矛頭指向力主強硬貿易立場的納瓦羅。馬斯克上週末便開始在X平台上發動攻擊，暗諷納瓦羅的哈佛大學經濟學博士學位，稱該學位「是壞事，不是好事」。

到了本週二，馬斯克的火力更加猛烈。針對納瓦羅先前聲稱特斯拉更像是「汽車組裝商」而非「汽車製造商」的言論，馬斯克直接反擊，稱納瓦羅的說法「明顯錯誤」，並痛罵「納瓦羅真是個白痴（moron）」。他甚至加碼表示，納瓦羅「比一袋磚頭還笨」，後來還語帶諷刺地向磚頭道歉，並形容納瓦羅「極其愚蠢」。

這場馬斯克與納瓦羅之間的公開爭執，被視為自川普今年一月上任以來，其核心圈成員之間最為公開的一次內訌，也間接顯示川普政府內部對於新關稅政策並非毫無雜音。

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