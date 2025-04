馬斯克胞弟也不忍了！ 翻「假專家」舊帳 籲川普開除納瓦羅

2025/04/09 16:05

〔編譯陳成良/綜合報導〕繼科技大亨馬斯克連日砲轟白宮貿易顧問納瓦羅後,馬斯克親弟兼長期商業夥伴金巴爾(Kimbal Musk)也加入戰局,於週二晚間透過社群平台X,公開呼籲美國總統川普開除納瓦羅,質疑其誠信。

《國會山莊報》(The Hill)報導,金巴爾直接向川普發文表示:「總統先生,如果納瓦羅在Ron Vara的事情上對您說謊,他還在哪些事情上騙了您?」他接著強烈建議:「把美國放在第一位,開除他!」

金巴爾此次呼籲開除納瓦羅,則巧妙地利用了納瓦羅過往的「Ron Vara」爭議。「Ron Vara」是納瓦羅在其多本著作中頻繁引用的一位經濟專家,後被踢爆該人物實為納瓦羅(Navarro)姓氏字母重組而成的虛構角色。金巴爾藉此舊事重提,旨在質疑納瓦羅向川普匯報資訊的真實性與可靠度。

@realDonaldTrump Mr President, if Peter Navarro has lied to you about Ron Vara, what else has he lied to you about?



????????Put America first and fire him! ????????