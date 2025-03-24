美共和黨首個非裔女國會議員勒芙 罹患腦癌49歲病逝

美國共和黨首個非裔女性國會議員勒芙，因腦癌治療無效病逝。（美聯社）

2025/03/24 13:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨首個非裔女性國會議員、49歲前眾議員勒芙（Mia Love），罹患腦癌後治療無效，家屬透露她23日在猶他州薩拉托加溫泉（Saratoga Springs）家中病逝。

據《NBC》報導，勒芙為海地移民第二代，2003年當選薩拉托加溫泉市議員步入政壇，後來更成為了當地市長，2012年她投入聯邦眾議院選戰，在猶他州選區以些微票數敗給追求連任的民主黨馬特森（Jim Matheson）。

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勒芙於2014年捲土重來，以7500票之差擊敗了民主黨歐文斯（Doug Owens），成為共和黨首個非裔女性國會議員，雖然她在打選戰時沒有操作任何種族議題，但她當選後認為自己的族裔對選舉結果相當重要。

勒芙被認為是共和黨內充滿未來的政治新星，不過，她和川普關係不佳，川普2016年角逐共和黨總統候選人提名時，勒芙支持了德州參議員克魯茲（Ted Cruz）。

此外，勒芙2018年追求眾議員第3任期時，針對貿易、移民等問題和川普劃清界線，最終以不到700票的差距敗給民主黨前鹽湖城市長麥克亞當斯（Ben McAdams）。

勒芙敗選隔天就被川普點名批評，她後續擔任了《CNN》政治評論員、雪梨大學研究員等職務，川普於2024美國總統大選獲勝後，勒芙認為雖然川普說過不少爭議言論，但他的政策很有機會讓所有美國人受益。

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