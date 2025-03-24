義大利海濱小鎮遭數百萬蠓蟲大軍入侵 居民苦嘆宛如疫情封城

義大利奧爾貝泰洛（Orbetello）遭大量蠓蟲入侵，居民只能躲在家裡避免外出。（美聯社）

2025/03/24 14:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利西部托斯卡尼（Tuscany）海濱小鎮奧爾貝泰洛（Orbetello）近日發生大規模蟲蟲危機，數百萬隻蠓蟲（midges）入侵當地，居民被迫緊閉門窗、減少外出，甚至形容當前處境宛如新冠疫情封城時期。

根據《美聯社》報導，奧爾貝泰洛位於托斯卡尼西岸，與奧爾貝泰洛潟湖相連，該地區同時是自然保護區。然而，當地居民表示，約三週前開始，大量蠓蟲肆虐，嚴重影響日常生活，也讓仰賴觀光業的商家面臨經濟衝擊，許多旅客望而卻步。

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居民懷疑，這場蠓蟲危機與2024年大規模幼魚死亡事件有關。蠓蟲幼蟲原本是幼魚的主要食物來源，當魚群減少，蠓蟲數量便暴增。他們將生態失衡歸咎於潟湖的氧氣流失，指責當局管理不善。

面對居民與業者的不滿，奧爾貝泰洛市政府已撥款30萬歐元（約新台幣1072萬元），並承諾將採取一系列緊急干預措施，以遏制蠓蟲災情，防止影響即將到來的旅遊旺季。然而，當地居民則希望政府可以宣布進入緊急狀態，以獲得更多補助，並發起「拯救奧爾貝泰洛潟湖」（Save the Orbetello Lagoon）請願，目前已吸引超過1萬9千人連署。

奧爾貝泰洛漁業合作社（Orbetello Fishing Cooperative）主席皮羅（Pier Luigi Piro）警告，若不盡快改善潟湖的水體循環，恐導致長期且不可逆的生態災難。他呼籲當局加速清理通往第勒尼安海（Tyrrhenian Sea）的運河，以促進海水流通、提升含氧量，恢復潟湖生態平衡。

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