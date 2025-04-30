山西社區大爆炸駭人影片曝光！民眾渾身血竄逃 已知17傷「4重傷」
山西太原一社區30日發生爆炸，現場能看到一名渾身是血的男子衝出災區。右圖已經變色處理。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省太原市一處社區今天（30日）下午驚傳發生大爆炸，相關駭人影像在網上瘋傳，可以明顯看出災損相當嚴重。中共官媒稍早通報指稱，這起事故已知造成17人受傷，其中有4人重傷搶救中。
今天下午1點17分左右，山西太原小店區光明路上一個名叫「豐景佳園小區」的社區發生大爆炸，接著劇烈火勢蔓延，大量濃煙竄天，網傳影像可以看見不少周遭建築嚴重毀損，數輛停在街道上的車也被燒毀，當地不少居民焦急逃竄，還能看到一名渾身是血的男子衝出災區，場面怵目驚心，拍攝者還以顫抖的聲音驚呼：「媽呀！就在我家門口！」
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目前爆炸原因還在調查中，中官媒《央視》今下午3點多通報，這起爆炸事故已知造成17人受傷，其中有4人重傷，消防人員正在爆炸樓內逐戶搜救，救援行動仍在進行中。
4月30日，山西太原。小店区丰景佳园小区发生剧烈爆炸，视频显示，现场浓烟滚滚，多户居民窗户被震碎。据新华社消息，爆炸已造成17人受伤，其中4人重伤，救援仍在进行中。 pic.twitter.com/UOG2OVMMVO— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） April 30, 2025