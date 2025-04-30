罷藍委被嗆沒在怕！鷹爸：馬總統假到出賣國家 愛台灣才能感動人民

前飛官「鷹爸」徐柏岳（左）受邀擔任台中第四選區罷團一日志工，呼籲大罷免最後一哩路，選民若選擇逃避，將接受所有恐嚇的事實！（記者廖耀東攝）

2025/04/30 16:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「中二解顏」，邀請前飛官、玉山航空總經理「鷹爸」徐柏岳宣講，遭男子當街飆罵不雅字眼，對此，徐柏岳批評，「60幾歲長者，像個跳梁小丑」，男人不怕壞、男人怕假，「馬總統不壞，假到最後會出賣國家、出賣靈魂」，呼籲現在愛台灣、未來才會讓人民感動景仰。

「鷹爸」今天下午趕往台中慧成宮中四罷團聯絡站點，協助民眾填寫罷免連署書，媒體詢問上午遭嗆聲經過，「鷹爸」說，在神岡、沙鹿都遇到反對民眾，不理性民眾會挑婦女、學生，不斷羞辱志工，一個60幾歲長者像個跳梁小丑，男人要有尊嚴氣魄，可以反對，但不可以像跳梁小丑，父母孩子會蒙羞。

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「鷹爸」穿著中正預校體育服現身，自稱受忠貞黨國教育40年影響，先前支持大罷免，被踢出空軍官校LINE群組，仍堅稱「我綠共我驕傲」，力挺台中「展翅廢翔」罷團罷免藍委廖偉翔連署行動。

中四選區罷免團體發言人高凡璽，分享高父說「被空軍排擠的那個軍官嗎」？「鷹爸」緊握高凡璽的手回答說，表態為台灣犧牲就有歷史定位，男人不怕壞、男人怕假，馬總統不壞，假到最後會出賣國家出賣靈魂，現在愛台灣在未來才能讓人民感動景仰，公民運動是保台運動，不是聖人運動，呼籲一起齊心剿匪滅共、一定要贏。

「鷹爸」徐柏岳（左）穿著中正預校體育服現身，聲援台中「展翅廢翔」罷團。（記者黃旭磊攝）

前飛官「鷹爸」徐柏岳（左）受邀擔任台中第四選區罷團一日志工，呼籲大罷免最後一哩路，選民若選擇逃避，將接受所有恐嚇的事實！（記者廖耀東攝）

鷹爸」徐柏岳（右）表示，馬總統不壞，假到最後會出賣國家、出賣靈魂。（記者廖耀東攝）

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