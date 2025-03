美國郵政署員工抗議私有化 警告將導致郵費上漲

2025/03/24 13:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國郵政署(USPS)員工與支持者本週在全國超過150個城市舉行抗議活動,強烈反對川普政府可能推動的私有化計劃,警告此舉將導致郵費上漲、服務品質下降及大規模裁員。

綜合外媒報導,從亞特蘭大到西雅圖,從紐約到洛杉磯,郵政工人與倡議團體紛紛走上街頭,反對川普政府考慮將USPS納入商務部管轄,削弱其獨立性。抗議者手持標語「美國郵件不出售」與「停止政變」,強調郵政署的公共服務屬性。

美國郵政工人聯合會主席迪蒙斯坦(Mark Dimondstein)在聲明中指出:「這是屬於人民的郵政服務,重點在於『服務』。一旦政府接管USPS,價格將飆漲,服務將惡化,尤其是農村地區將首當其衝。美國郵件不應落入華爾街之手,它應該屬於大街上的人民。」

對此,白宮副新聞秘書費爾茲(Harrison Fields)回應:「美國人民依賴郵政署,任何政治干預都可能擾亂其運作。總統川普支持郵政工人的辛勤工作,並承諾提高聯邦政府的整體效率。」

近期,USPS與億萬富翁馬斯克(Elon Musk)旗下的「政府效率部門」達成合作協議,授權該部門研究如何進一步提高效率。同時,USPS計劃在未來30天內通過自願退休計劃裁減1萬個工作崗位。馬斯克曾在科技會議上直言,USPS應該私有化。

「拯救郵局聯盟」負責人麥康奈爾(Porter McConnell)警告,川普政府早在上次執政時就試圖將郵政署拆分出售,這一政策極不受歡迎。他指出,自1970年國會要求USPS自負盈虧後,民眾已經明顯感受到郵件投遞速度變慢,可靠性下降。

川普去年12月曾公開表示,他對郵政署私有化持開放態度。今年2月,有報導稱川普正考慮解僱郵政委員會成員,直接接管USPS,並將其納入商務部管轄。在商務部長的宣誓就職典禮上,川普更直言郵政署是「國家的巨大輸家」。

美國郵政局長德喬伊(Louis DeJoy)為川普於2020年任命的主要政治捐助者,其因推行為期十年的緊縮計劃而備受爭議,並已於上月宣布辭職。而有25年USPS資歷的前員工羅賓遜(Ray Robinson)警告,一旦私有化,郵件投遞將變得更加緩慢,甚至可能導致部分地區的郵政服務消失,嚴重影響美國民眾的日常生活。

