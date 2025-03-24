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    美國郵政署員工抗議私有化 警告將導致郵費上漲

    美國郵政署（USPS）員工與支持者本週在全國超過150個城市舉行抗議活動，強烈反對川普政府可能推動的私有化計劃，警告此舉將導致郵費上漲、服務品質下降及大規模裁員。（圖翻攝自X/@ArtCandee）

    美國郵政署（USPS）員工與支持者本週在全國超過150個城市舉行抗議活動，強烈反對川普政府可能推動的私有化計劃，警告此舉將導致郵費上漲、服務品質下降及大規模裁員。（圖翻攝自X/@ArtCandee）

    2025/03/24 13:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國郵政署（USPS）員工與支持者本週在全國超過150個城市舉行抗議活動，強烈反對川普政府可能推動的私有化計劃，警告此舉將導致郵費上漲、服務品質下降及大規模裁員。

    綜合外媒報導，從亞特蘭大到西雅圖，從紐約到洛杉磯，郵政工人與倡議團體紛紛走上街頭，反對川普政府考慮將USPS納入商務部管轄，削弱其獨立性。抗議者手持標語「美國郵件不出售」與「停止政變」，強調郵政署的公共服務屬性。

    美國郵政工人聯合會主席迪蒙斯坦（Mark Dimondstein）在聲明中指出：「這是屬於人民的郵政服務，重點在於『服務』。一旦政府接管USPS，價格將飆漲，服務將惡化，尤其是農村地區將首當其衝。美國郵件不應落入華爾街之手，它應該屬於大街上的人民。」

    對此，白宮副新聞秘書費爾茲（Harrison Fields）回應：「美國人民依賴郵政署，任何政治干預都可能擾亂其運作。總統川普支持郵政工人的辛勤工作，並承諾提高聯邦政府的整體效率。」

    近期，USPS與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下的「政府效率部門」達成合作協議，授權該部門研究如何進一步提高效率。同時，USPS計劃在未來30天內通過自願退休計劃裁減1萬個工作崗位。馬斯克曾在科技會議上直言，USPS應該私有化。

    「拯救郵局聯盟」負責人麥康奈爾（Porter McConnell）警告，川普政府早在上次執政時就試圖將郵政署拆分出售，這一政策極不受歡迎。他指出，自1970年國會要求USPS自負盈虧後，民眾已經明顯感受到郵件投遞速度變慢，可靠性下降。

    川普去年12月曾公開表示，他對郵政署私有化持開放態度。今年2月，有報導稱川普正考慮解僱郵政委員會成員，直接接管USPS，並將其納入商務部管轄。在商務部長的宣誓就職典禮上，川普更直言郵政署是「國家的巨大輸家」。

    美國郵政局長德喬伊（Louis DeJoy）為川普於2020年任命的主要政治捐助者，其因推行為期十年的緊縮計劃而備受爭議，並已於上月宣布辭職。而有25年USPS資歷的前員工羅賓遜（Ray Robinson）警告，一旦私有化，郵件投遞將變得更加緩慢，甚至可能導致部分地區的郵政服務消失，嚴重影響美國民眾的日常生活。

    從亞特蘭大到西雅圖，從紐約到洛杉磯，郵政工人與倡議團體紛紛走上街頭，反對川普政府考慮將USPS納入商務部管轄，削弱其獨立性。（彭博）

    從亞特蘭大到西雅圖，從紐約到洛杉磯，郵政工人與倡議團體紛紛走上街頭，反對川普政府考慮將USPS納入商務部管轄，削弱其獨立性。（彭博）

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