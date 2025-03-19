川普遭重擊！法官緊急叫停USAID關閉計畫 馬斯克引發憲政爭議

美國馬里蘭州地方法院週二發布初步禁令，阻止川普政府關閉美國國際開發總署，認為此舉「很可能在多個方面違反美國憲法」。（美聯社）

2025/03/19 10:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州地方法院法官莊（Theodore Chuang）週二發布初步禁令，阻止川普政府關閉美國國際開發總署（USAID），認為此舉「很可能在多個方面違反美國憲法」。

綜合外媒報導，川普政府近期透過新成立的「政府效率部門」（DOGE）試圖大幅削減USAID的運作，包括關閉總部、撤除網站，並取消價值540億美元的5800份合約及44億美元的4100份國務院撥款。USAID員工更被強制行政休假，失去系統訪問權限。

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莊法官在裁決中指出，川普政府的行動「不僅損害原告，也損害公共利益」，因此下令立即恢復所有USAID員工的系統訪問權限，並禁止DOGE進一步削減USAID預算、終止合約或解僱員工。

莊法官還首次認定，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）可能行使了足夠的獨立權力，因此根據憲法需獲得參議院確認。總統川普多次公開聲稱，馬斯克正在領導DOGE的工作，而馬斯克也曾在社交媒體上表示，他希望關閉USAID。

此外，哥倫比亞特區地方法院法官阿里（Amir Ali）此前已裁定，川普政府試圖阻止對外援助付款的行為「很可能超出其憲法權力」，違反權力分立原則。

對於法院的裁決，白宮發言人批評此舉是在阻撓總統執行政策，而川普則表示將提出上訴。USAID作為美國主要的對外援助機構，長期以來遭川普批評為「對納稅人無益」。

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