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    美國禽流感蛋荒 德國收到「索蛋」要求

    美國禽流感導致雞蛋短缺，德國聯邦蛋品協會證實收到來自美國的詢問，已有少量蛋品出口到美國。（歐新社資料照）

    美國禽流感導致雞蛋短缺，德國聯邦蛋品協會證實收到來自美國的詢問，已有少量蛋品出口到美國。（歐新社資料照）

    2025/03/19 09:55

    〔中央社〕美國禽流感導致雞蛋短缺，德國有少量雞蛋也開始運往美國，然而德國也面臨蛋價上漲。據統計，2023年德國雞蛋73%產自本土，其餘也透過進口滿足自身雞蛋需求。

    H5N1禽流感病毒目前正在世界各地的野生鳥類中廣泛傳播，美國家禽和乳牛場因為此類病原體傳出疫情，導致大量產蛋母雞被撲殺。

    德媒指出，美國生產商和中間商被迫在現貨市場上購買雞蛋，因為承諾的交貨無法兌現。德國聯邦蛋品協會（BVEi）發言人證實，確實收到來自美國的詢問。

    德國聯邦蛋品協會主席戈德尼克（Hans-Peter Goldnick）在德國公共廣播聯盟（ARD）中指出，少量蛋品透過現貨市場出口到美國，但比例非常小。

    德國目前也面臨全國雞蛋價格上漲，但戈德尼克認為，美國雞蛋危機不是造成德國雞蛋上漲的主要原因之一。

    美國爆發禽流感疫情後，雞蛋供應短缺與價格上漲，據悉，美國當局要求其他歐洲國家出口更多雞蛋，包括丹麥與瑞典等相關產業協會近來都收到詢問，德國不是美國索取雞蛋供應的唯一國家。

    瑞典雞蛋供應商（Kronagg）認為，即使不受政治影響，解決雞蛋短缺的問題受限於相關出口法規，以及跨大西洋運輸等條件，而變得十分困難。

    此外，由於復活節將至，復活節彩蛋染色廠現在正在收購雞蛋，以便在復活節投入市場。

    德國雞蛋分銷聯盟（DEU）指出，今年第10週的雞蛋價格創下歷史新高，並呼籲生產商保護庫存，預防受到仍在歐洲流行的禽流感危害。

    一家位於德國布蘭登堡邦（Brandenburg）的雞蛋包裝站霍彭拉德（Hoppenrade）每週輸出4萬枚雞蛋。該雞蛋包裝站老闆布蘭特（Lasse Brandt）對德媒指出，如果大型供應鏈出現問題，那小型和區域性的供應鏈可以提供支援，「我們接到的敲門聲確實越來越頻繁」。

    布蘭特表示，通常耶誕節後消費市場雞蛋需求會降低，在1月和2月是清空雞舍的理想時間，即屠宰較老的產蛋母雞，新雞也需要幾個月的時間才能可靠地產蛋。他說，「只要顧客不要反應過度」，每人買一盒取代買兩盒，市場不會空蕩蕩，「復活節會有彩蛋」。

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