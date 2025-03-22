老師上課開黃腔 國中生受辱告學校獲國賠

國中老師上課開黃腔，稱「雞雞刺青勃起會變一條龍」，國中生自覺受辱告贏國賠。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/03/22 09:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某國中蔡姓教師上課開黃腔，向學生說：「你只要刺青在雞雞上，然後勃起的時候就會變一條龍」，班上曾姓學生去泌尿科就診時，蔡師還嘲笑他：「你是因為打手槍破皮才去看醫生嗎？」曾生自認受辱拒絕上學還轉學，家長不滿怒告學校國賠40萬元，法官認為蔡師確有不當言論，判學校應賠8萬元。

判決指出，蔡姓教師上課時，對著全班學生開黃腔，亂教學生「你只要刺青在雞雞上，然後勃起的時候就會變一條龍」，2020年10月，班上曾姓同學請假去看醫生時，蔡師不但嘲笑他「你是因為打手槍破皮才去看醫生嗎？」還幫他取了一個綽號「破皮的」，全班同學也跟著一起叫曾生這個綽號。

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曾生自覺受辱，開始拒絕上學，家長見孩子得知此事後，除安排孩子去看心理醫生，並讓孩子轉學換新環境；家長向學校反應後，校方展開性平調查，確認蔡姓教師確實有不當言論，家長也帶著孩子向學校提告國家賠償40萬元。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，蔡姓教師坦承有說過「刺青」的事，但否認有在曾生面前說過「打手槍才去看泌尿科」，甚至他還制止其他學生對曾生言語霸凌；法官根據校方的調查報告，發現有同學指出，當時是曾生請假去看醫生，蔡師有提到曾生是跟別人玩抓雞雞的遊戲，其他同學有講出「可能因打手槍才去看醫生，蔡師有跟著複誦，且事後曾生有事找老師時，都會被蔡師叫他「破皮的」。

法官綜合相關事證後，認為蔡師不當公開曾生身體隱私，且曾生正處於敏感、在意他人眼光的青春期，蔡師言論已侵害曾生的身體隱私權、人格發展權，審酌學生所受損害及學校未善盡保護學生的義務，判學校應賠8萬元，可上訴。

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