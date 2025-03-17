美國之音「被鎖喉」！中國記者：川普送給中共黨媒大禮包

美國之音（VOA）是美國政府資助的最大、歷史最悠久的國際廣播公司。該機構以48種語言製作新聞節目，分發給全球各地的附屬機構。圖為位於美國華盛頓特區的美國之音大樓外景。（路透）

2025/03/17 12:55

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕成立於1942年的《美國之音》及「六四事件」後應運而生的《自由亞洲電台》傳遭美國川普政府凍結資金，面臨「消聲」，中國官媒和「小粉紅」一片歡呼；中國知名獨立記者高瑜痛心說，一些中國人冒險「翻牆」就是為了收聽「真實的聲音」，如今「美國這樣做如同自我封喉，給中國黨媒、大外宣讓路」。

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）14日深夜簽署行政命令，將多個機構的職能縮減至法律要求的最低限度，其中包括「美國全球媒體總署」（U.S. Agency for Global Media, USAGM）。該機構接受美國國會撥款，資助自由亞洲電台及美國之音等獨立的全球新聞機構。

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消息引發中共官方歡呼，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進16日在社交平台發文，稱「美國之音癱瘓了！還有那個對中國同樣惡毒的自由亞洲電台。這真是大快人心。」

高瑜17日則在社交平台X說：「想到明天美國之音中文網就不能更新頁面，我遠遠不止是遺憾，而是痛徹心扉。美國這樣做如同自我封喉，給中國黨媒、大外宣讓路。」

高瑜續指，「中共治下75餘年，反右（反右運動，打擊各界「右派分子」）、文化大革命，接連不斷的政治運動中，多少中國人冒著生命危險，收聽被中共定位的『敵台』，就是想聽到『真實的情況』。」

旅居歐洲的前中共官員杜文在X發文，自述2011年在中國獄中透過短波收音機偷偷收聽美國之音、自由亞洲等「外台」，形容「曾是無數黑暗中的光、沉默中的吶喊、專制鐵幕下的希望」。

杜文寫道，「美國之音的停擺，不僅僅是1300多名記者、製片人和助理的失業，它象徵著一個時代的沉默」，「如果自由世界自己選擇沉默，那麼，專制者的聲音便將成為世界唯一的迴響」。

中國時事評論人張杰感嘆：「美國之音影響了幾代中國人。獨裁者做夢都想滅掉它，到處建立『中國之音』，但門庭冷落。沒想到，川普送來大禮包。」

公開資料顯示，此次受影響的媒體總計可覆蓋4億2700萬名受眾。

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