G7外長促棄核武！北韓回嗆「持續升級加強」

北韓領導人金正恩（中）去年9月視察濃縮鈾生產設施。（歐新社資料照）

2025/03/17 11:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外長會議近日在加拿大舉行，公開呼籲北韓「非核化」。北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）報導，北韓外交部發言人16日強硬回應稱「將不斷升級並加強核武力量」。

據《韓聯社》報導，G7外長14日發表聯合聲明，敦促北韓遵守聯合國安理會決議，放棄所有核武器、大規模殺傷性武器、彈道飛彈系統。

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北韓外交部發言人16日指出，平壤對此表達嚴重關切，「絕不容忍對北韓主權和內政的任何侵害」。

發言人指控G7以「共有核武器」（nuclear sharing）、「提供延伸嚇阻」（providing extended deterrence）為名，進行非法且惡意的核擴散行為。

他說，「G7已成為一支嚴重威脅全球和平安全的核犯罪集團，在談論『非核化』、『棄核』之前，G7應先徹底放棄其不合時宜的核霸權野心」。

外交部發言人還稱，無論國際社會認可與否，北韓的擁核地位均保持不變，「北韓的核武力將永遠是旨在維護國家主權、領土完整和根本利益，防止在半島和東北亞地區挑起戰端，確保全球戰略穩定的手段」。

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