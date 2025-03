馬斯克裁員電鋸砍向情報機關？突訪國安局引揣測

2025/03/14 17:43

〔編譯管淑平/綜合報導〕深得美國總統川普信任的富豪馬斯克,正銜命大砍聯邦政府機關開支和人力,12日突然到訪情報機關「國家安全局(NSA)」,用意不明,引起外界揣測。

《彭博》13日報導,馬斯克當日突訪國安局,受到該局局長兼美國網路司令部司令霍格(Timothy Haugh)接待,國安全聲明,這是馬斯克擔任總統川普特別顧問,負責削減聯邦政府機關開支以來,首次造訪該局,「與重要顧問會面,確保我們立場一致」。

請繼續往下閱讀...

馬斯克在川普上任後,率領政府效率部(DOGE)大砍聯邦政府機關預算和組織編制,情報單位早已做好準備面臨馬斯克的檢視。馬斯克突訪國安局前一週,6日才在X發文,說「國安局需要大幅改革」。

美國國安局負責對外情報工作,理應被排除在馬斯克削減政府組織的對象之外,不過中央情報局(CIA)局長雷克里夫(John Ratcliffe)日前向員工提供自願離職方案,表示此舉旨在讓CIA更專注於中國等優先工作,以及協助川普推動精簡聯邦政府。

馬斯克6日發文說「國安局需要大幅改革」

The NSA needs an overhaul pic.twitter.com/93TnOIUIOy