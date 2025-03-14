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    馬斯克裁員電鋸砍向情報機關？突訪國安局引揣測

    馬斯克日前在保守派政治集會上揮舞電鋸，象徵砍向官僚主義。（路透檔案照）

    馬斯克日前在保守派政治集會上揮舞電鋸，象徵砍向官僚主義。（路透檔案照）

    2025/03/14 17:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕深得美國總統川普信任的富豪馬斯克，正銜命大砍聯邦政府機關開支和人力，12日突然到訪情報機關「國家安全局（NSA）」，用意不明，引起外界揣測。

    《彭博》13日報導，馬斯克當日突訪國安局，受到該局局長兼美國網路司令部司令霍格（Timothy Haugh）接待，國安全聲明，這是馬斯克擔任總統川普特別顧問，負責削減聯邦政府機關開支以來，首次造訪該局，「與重要顧問會面，確保我們立場一致」。

    馬斯克在川普上任後，率領政府效率部（DOGE）大砍聯邦政府機關預算和組織編制，情報單位早已做好準備面臨馬斯克的檢視。馬斯克突訪國安局前一週，6日才在X發文，說「國安局需要大幅改革」。

    美國國安局負責對外情報工作，理應被排除在馬斯克削減政府組織的對象之外，不過中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）日前向員工提供自願離職方案，表示此舉旨在讓CIA更專注於中國等優先工作，以及協助川普推動精簡聯邦政府。

    馬斯克6日發文說「國安局需要大幅改革」

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