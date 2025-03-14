日本自衛隊傳意外！機關槍訓練塔掉落 砸死1名士官

日本陸上自衛隊松本駐屯地發生機關槍掉落砸死人的事故。（擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/03/14 18:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊松本駐屯地昨（13日）發生嚴重訓練事故，位於訓練塔頂一名隊員攜帶的機關槍意外墜落，直接擊中站在地面的41歲男隊員胸口，送醫不治。

綜合日媒報導，事故發生在當地時間下午6時45分左右，當時第12旅團的隊員正在高度約15公尺的訓練塔進行垂降訓練的準備工作。一名位於塔頂的隊員所持有重約7公斤的機關槍意外脫落，掉落至地面，擊中下方負責安全管理的第13普通科連隊二等陸曹（中士）的左胸部，他隨即被送往松本市內的醫院接受治療，但約兩個半小時後宣告不治。

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初步調查顯示，塔上隊員曾以繩索將機關槍與身體連接，但可能因某種原因導致繩索脫落，進而引發此次事故。陸上自衛隊已成立事故調查委員會，深入調查事故詳情。

第12旅團長前島政樹陸將補表示：「在訓練中失去一名無可替代的隊員，令人深感痛心。我們將迅速查明原因，全力防止此類事故再次發生。」

15メートルの高さから落下した機関銃が男性隊員の胸にあたり死亡 長野県・陸上自衛隊松本駐屯地 https://t.co/D3IGDHSK67 — TBS NEWS DIG Powered by JNN （@tbsnewsdig） March 14, 2025

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