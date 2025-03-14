駐中大使懸缺 美派AIT政治組組長武安妮任臨時代辦

美國國務院將派AIT政治組組長武安妮擔任駐北京大使館臨時代表。（圖取自美國在台協會網站）

2025/03/14 15:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普提名前聯邦參議員帕度（David Perdue）任駐中國大使，尚待參院通過。美國國務院13日向《路透》證實，將派美國在台協會（AIT）政治組組長武安妮（Anny Vu）擔任駐北京大使臨時代辦。

美國國務院發言人表示，武安妮將擔任美國駐中大使館臨時代辦，主導美國國務院在中國的業務，直到參院通過帕度的任命案，但尚不清楚武安妮何時到職。美國駐北京大使館及其他領事館約有1300名職員。

請繼續往下閱讀...

川普上任後，原駐中大使伯恩斯（Nicolas Burns）卸任，並由拜登政府時代擔任白宮國家安全會議負責中國與台灣事務的資深主任柏蘭（Sarah Beran）暫代對方職務。

根據AIT網站介紹，武安妮自去年9月起擔任AIT政治組組長，先前曾擔任美國國務院中國雙邊事務副協調官，還曾擔任中國事務辦公室副主任，並曾是國務卿政策規劃團隊的成員。她於美國國家安全會議工作期間曾任中國事務主任，此前還擔任過總統特別助理兼國安會國際組織資深主任、非洲事務副資深主任，以及聯合國暨多邊事務主任。

川普去年12月任命前喬治亞州聯邦參議員帕度出任駐中大使，稱讚縱橫商場40年的帕度，將在實現區域和平策略及美中領袖工作關係上舉足輕重。

帕度由商轉政後極為關切美國軍力，尤其聚焦中國軍事擴張及美國海上實力，並曾在2018年訪問台灣，在多項法案中力挺台美安全合作及台灣國際參與。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法