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    搞錢色交易！前中國海關副署長孫玉寧被雙開

    中共中央紀委國家監委網站14日證實，前中國海關總署副署長孫玉寧已被開除中共黨籍和公職。（圖擷自網路）

    中共中央紀委國家監委網站14日證實，前中國海關總署副署長孫玉寧已被開除中共黨籍和公職。（圖擷自網路）

    2025/03/14 14:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共中央紀委國家監委網站14日發布消息，立案審查調查半年後，前中國海關總署副署長孫玉寧已被開除中共黨籍和公職。

    中共中央紀委國家監委官方網站14日發布通報表示，「孫玉寧喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中共中央8項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規出入私人會所；在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物」。

    通報續稱，「（孫玉寧）借用管理服務對象車輛，搞錢色交易；不正確履行工作職責，干預公共財政資金分配；貪婪腐化，將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物」。

    通報指，「孫玉寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，……決定給予孫玉寧開除黨籍處分；由國家監理給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送」。

    公開資料顯示，今年60歲的孫玉寧是中國吉林省舒蘭人，1985年起在長春海關關稅統計處任職，並在27年內逐步升遷至長春海關副關長。

    孫玉寧在2012年調至滿洲里任海關關長，2015年轉任鄭州海關關長，3年後再轉任大連海關關長。2020年10月，孫玉寧升任海關總署副署長，躋身副部級，直至去年9月任上被查。

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