南韓總統尹錫悅彈劾案宣判延遲 可能下週後半出爐

南韓總統尹錫悅的彈劾審判最快於下週宣判，並可能創下歷任總統彈劾案中審判耗時最長的紀錄。（美聯社資料照）

2025/03/14 13:52

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅的彈劾審判最快於下週宣判，並可能創下歷任總統彈劾案中審判耗時最長的紀錄。在此情況下，國會和尹錫悅方面皆呼籲憲法裁判所（憲法法院）迅速宣判。

據《韓聯社》報導，據法律界14日的消息，憲法法院截至13日晚間仍未公布尹總統彈劾案的宣判日期。憲法法院於2月25日結束該案的辯論，幾乎每天都召開法官評審會議討論案情，但尚未得出最終結論。據悉，法官們今天下午將繼續研討該案爭論焦點。

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憲法法院通常在宣判前2至3日通知當事人並向媒體公開宣判日期。若法院今天（14日）公布日期，最快可能在17日進行宣判，否則可能會推遲至19至21日之間。由於18日下午還安排了法務部長樸成宰的彈劾案辯論，故今天公布的可能性較低。

報導分析，綜合考慮憲法法院待辦的其他彈劾案庭審日程等，尹錫悅彈劾案很可能將於下週後半宣判。若法官就個別爭論焦點有意見分歧，不排除宣判日期再延期的可能性。就算憲法法院下週一（17日）宣判，也刷新歷任總統從被國會彈劾到宣判耗時最長紀錄。

據悉，若憲法法院於17日作出裁決，從去年12月14日國會通過彈劾案至今，審理時間將達93天，超越歷屆紀錄。此前，前南韓總統盧武鉉的彈劾案在63天內完成審理，前總統朴槿惠則用了91天。

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