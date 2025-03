美國網紅亂搶袋熊寶寶挨轟 澳洲當局：她已自願離境

2025/03/14 15:00

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國女網紅瓊斯(Sam Jones)日前赴澳洲旅遊發布一段影片,展示自己擅自從路邊抱走袋熊寶寶,袋熊媽媽見狀急追在後,然女網紅不理會,還抬起袋熊寶寶向鏡頭炫耀,影像曝光引發強烈譴責,澳洲當局今天(14日)宣布,她已經自願離開澳洲。

綜合外媒報導,澳洲內政部長伯克(Tony Burke)今日發布聲明證實,瓊斯已自願離開澳洲,並表示:「今天是澳洲袋熊寶寶最美好的一天。」

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)也對此表示不滿,他昨日在新聞發佈會上痛斥,「擅自將一隻袋熊寶寶從母親身邊帶走,顯然會造成母袋熊的困擾,這簡直是暴行」他更嘲諷地說,「這位所謂的網紅或許可以嘗試其他澳洲動物,例如從母鱷魚身邊帶走一隻小鱷魚,看看會發生什麼事。」

澳洲政府先前已表示,將審查瓊斯的簽證條件,以確定她是否違反移民法。伯克說:「我不認為她會再回來,我也不希望在澳洲再見到這個人。」

女網紅瓊斯自稱是「戶外愛好者與獵人」,她於13日將其IG帳號設為私人應對外界批評。影片顯示,瓊斯在夜間從路旁抓起一隻袋熊寶寶,雙手拎著牠的前腿,並離開袋熊母親,影片中還傳來男性的笑聲。幾秒後,她將袋熊寶寶放回地面,但當時牠顯得迷失方向。

據了解,袋熊屬於澳洲特受保護的有袋類動物。動物保護組織「袋熊救援」(Wombat Rescue)創辦人維馬克(Yolandi Vermaak)指出,小袋熊被人類干預後,母獸可能會拒絕再接受牠。「更令人擔憂的是,我們並不確定母子是否真的團聚。」此外,從影片中發現袋熊寶寶牠可能感染疥癬病,這是一種致命的皮膚病,呼籲瓊斯公開影片拍攝地點,以便救援組織找到小袋熊和牠的媽媽,及時提供治療。

目前無法得知瓊斯回應,她的IG頁面已設定為隱私不公開。

American influencer Sam Jones is banned from entering Australia and has been deported for kidnapping a baby wombat from his mother. Her Australian boyfriend is also facing criminal charges. pic.twitter.com/5MeQna3FSL