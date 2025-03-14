美國網紅亂搶袋熊寶寶挨轟 澳洲當局：她已自願離境

美國女網紅瓊斯（Sam Jones）日前赴澳洲旅遊發布一段影片，展示自己擅自從路邊抱走袋熊寶寶，袋熊媽媽見狀急追在後，然女網紅不理會，還抬起袋熊寶寶向鏡頭炫耀，影像曝光引發強烈譴責，澳洲當局今宣布，她已經自願離開澳洲。（圖擷自「@___Galactus」X，本報合成）

2025/03/14 15:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國女網紅瓊斯（Sam Jones）日前赴澳洲旅遊發布一段影片，展示自己擅自從路邊抱走袋熊寶寶，袋熊媽媽見狀急追在後，然女網紅不理會，還抬起袋熊寶寶向鏡頭炫耀，影像曝光引發強烈譴責，澳洲當局今天（14日）宣布，她已經自願離開澳洲。

綜合外媒報導，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）今日發布聲明證實，瓊斯已自願離開澳洲，並表示：「今天是澳洲袋熊寶寶最美好的一天。」

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澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也對此表示不滿，他昨日在新聞發佈會上痛斥，「擅自將一隻袋熊寶寶從母親身邊帶走，顯然會造成母袋熊的困擾，這簡直是暴行」他更嘲諷地說，「這位所謂的網紅或許可以嘗試其他澳洲動物，例如從母鱷魚身邊帶走一隻小鱷魚，看看會發生什麼事。」

澳洲政府先前已表示，將審查瓊斯的簽證條件，以確定她是否違反移民法。伯克說：「我不認為她會再回來，我也不希望在澳洲再見到這個人。」

女網紅瓊斯自稱是「戶外愛好者與獵人」，她於13日將其IG帳號設為私人應對外界批評。影片顯示，瓊斯在夜間從路旁抓起一隻袋熊寶寶，雙手拎著牠的前腿，並離開袋熊母親，影片中還傳來男性的笑聲。幾秒後，她將袋熊寶寶放回地面，但當時牠顯得迷失方向。

據了解，袋熊屬於澳洲特受保護的有袋類動物。動物保護組織「袋熊救援」（Wombat Rescue）創辦人維馬克（Yolandi Vermaak）指出，小袋熊被人類干預後，母獸可能會拒絕再接受牠。「更令人擔憂的是，我們並不確定母子是否真的團聚。」此外，從影片中發現袋熊寶寶牠可能感染疥癬病，這是一種致命的皮膚病，呼籲瓊斯公開影片拍攝地點，以便救援組織找到小袋熊和牠的媽媽，及時提供治療。

目前無法得知瓊斯回應，她的IG頁面已設定為隱私不公開。

American influencer Sam Jones is banned from entering Australia and has been deported for kidnapping a baby wombat from his mother. Her Australian boyfriend is also facing criminal charges. pic.twitter.com/5MeQna3FSL — Billiam ???? （@___Galactus） March 13, 2025

瓊斯的IG頁面已設定為隱私不公開。（圖擷自「samstrays_somewhere」IG）

澳洲總理艾班尼斯痛斥，「擅自將一隻袋熊寶寶從母親身邊帶走，顯然會造成母袋熊的困擾，這簡直是暴行」。（美聯社資料照）

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