瓜地馬拉加碼遣返航班！魯比歐：美國支持助台灣擴大投資

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（左）5日在首都瓜地馬拉市的國家文化宮，與到訪的美國國務卿魯比歐（右）會晤。美國高度重視台灣與瓜地馬拉的邦交關係，魯比歐此行也與瓜國討論相關議題。（歐新社）

2025/02/06 15:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）5日宣布，將增加40%遣返航班，運送瓜國及第三國移民回國，此舉被視為回應美國前總統川普的移民遣返政策。

同日，美國務卿魯比歐於聯合記者會上，表達支持瓜地馬拉改革，並強調美國將力促台灣擴大對瓜投資。魯比歐稱美瓜為「盟友、朋友」，凸顯兩國戰略夥伴關係，並間接鞏固台灣在瓜地馬拉的邦交地位，因瓜國是拉美人口最多且承認台灣的國家。

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魯比歐並表示，美國陸軍工兵署將訪瓜地馬拉，助其規劃現代化港口，升級區域基建。儘管阿雷巴洛與魯比歐意識形態或有差異，阿雷巴洛仍表明願與美方「全面且共同」合作，維護區域穩定、人民尊嚴及國家安全。

阿雷巴洛強調，瓜地馬拉作為移民來源國，將接收「返回國民及遣送至各自國家的外國人」。此策略與哥倫比亞形成對比，後者左派政府曾要求「有尊嚴」待遇，並拒絕載運戴鐐銬移民的美軍飛機，引發與川普政府的關稅爭端。

身為前總統之子，阿雷巴洛2023年意外以改革、反腐政見勝選，但隨即受保守派精英阻撓，右翼政黨更無據指控選舉舞弊，獲部分川普「停止竊取」（Stop the Steal）運動支持者呼應。

魯比歐在瓜地馬拉市晚宴上，讚揚阿雷瓦洛堅守民主制度。《法新社》分析，中國持續施壓台灣邦交國之際，瓜地馬拉作為拉美最大友邦，戰略地位日顯重要。魯比歐表明，美國將「全力支持」台灣擴大在瓜投資，深化經貿、科技等領域合作。

瓜地馬拉長期因貧困、暴力、政治不穩，為美國移民潮主要來源國。瓜國外交部統計，約320萬瓜國人居美，數十萬為非法居留；去年瓜國接收508架次遣返航班，共61680人。美國政府曾透過援助解決移民根源，但川普政府近日宣布遣返多數美國國際開發署（USAID）官員，該署去年曾援瓜約1.78億美元。儘管反貧困團體及民主黨議員反彈，魯比歐仍為川普政府辯護，強調美國將維持對外援助，但會進行「由下而上」的審查，以確定哪些項目符合美國的國家利益。

魯比歐隨後訪問多明尼加共和國，多國總統阿比納德（Luis Abinader）亦推動針對海地等動盪貧困國家的強硬政策，包含築牆、加強遣返，顯示美國在該區域的戰略調整正在進行。

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