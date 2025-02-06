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    川普緊咬不放！CBS賀錦麗專訪陷造假風波 FCC重手介入

    賀錦麗專訪爆剪輯爭議，CBS面臨FCC嚴厲審查。（圖擷取自CBS新聞畫面）

    賀錦麗專訪爆剪輯爭議，CBS面臨FCC嚴厲審查。（圖擷取自CBS新聞畫面）

    2025/02/06 09:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）著手調查哥倫比亞廣播公司（CBS）「60 分鐘」（60 Minutes）節目，起因於該節目被指控大幅剪輯前副總統賀錦麗（Kamala Harris）專訪內容，使其在以色列議題上原長達179 字的冗長回應，遭精簡至僅20字，引發「新聞扭曲」質疑，可能涉及選舉干預。

    《紐約郵報》報導，川普任命的FCC主席卡爾 （Brendan Carr） 表示，CBS為了讓賀錦麗在節目中顯得更有條理，疑似剪輯其「word salad」（語無倫次）式的回答，此舉涉嫌誤導觀眾。CBS則堅稱，剪輯是基於「時間、版面或清晰度」等考量，屬於新聞製播的標準作業程序。

    然而，有不具名的CBS內部人士向《紐約郵報》爆料，「60 分鐘」的剪輯實際上「幫了賀錦麗大忙，讓她看起來更簡潔」，並形容原始訪問影片內容空洞，「感覺像在刻意美化，雖不構成技術犯規，但仍難脫新聞扭曲之嫌。」

    爭議核心為賀錦麗在CBS 去年10月6日撥出的節目中，針對加薩戰爭的談話內容，與先前在同台另一節目「面對全國」的說法出現明顯差異。「60分鐘」節目中，當被問及如何阻止加薩戰爭失控時，賀錦麗原先140字的回應遭大幅刪減至56字；而對於以色列總理納坦雅胡胡無視美國政府的問題，她長達179字的回答，更被精簡至僅剩20字，最終播出版本僅保留「我們在外交上與以色列領導階層的努力，是為了持續闡明我方原則」一句。

    FCC主席卡爾已表示，將就右傾團體「美國權益中心」（Center for American Rights） 的申訴舉行公開聽證會，釐清CBS新聞是否涉及欺騙性剪輯。卡爾 在社群平台 X 發文強調，FCC認為有必要徵詢公眾意見，以判斷CBS的行為是否符合公眾利益。

    據悉，若FCC調查認定CBS存在誤導性剪輯，恐將影響 CBS 母公司派拉蒙全球與Skydance價值80億美元（約新台幣2628億元）的合併案。由於FCC 負責核發廣播執照給包括CBS電視台在內的廣播業者，其調查結果將直接影響主管機關對這起合併案的審核與批准。 目前，川普已對 CBS 新聞提起100億美元（約新台幣3284億元）的天價訴訟，指控其涉嫌選舉干預，雙方據傳已展開初步和解談判。

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