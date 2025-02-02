中國春晚主持人「用iPhone」被抓包 小粉紅怒斥︰辱華漢奸！
擔任中國央視春晚主持人的尼格買提，被眼尖的小粉紅抓包，在春晚與其他嘉賓自拍留念，手機是使用蘋果iPhone、而非中國自家手機品牌。（圖擷取自中國微博）
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劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕近期中國央視知名主持人被眼尖小粉紅抓包，在春晚與其他嘉賓自拍留念，竟使用蘋果iPhone、而非中國自家手機品牌，讓小粉紅氣到圍剿怒罵。
出生新疆烏魯木齊的維吾爾族、現年41歲的尼格買提（Nëghmet Raxman），長年主持央視多部電視台節目，並從2015年開始，擔任「中央廣播電視總台春節聯歡晚」（央視春晚）的主持人，在中國名聲與識別度極高。然而，尼格買提在中國微博帳號發布今年春晚現場的9宮格照片，卻慘遭大量愛國小粉紅留言謾罵。
不少小粉紅表示，中國智慧型手機品牌「華為」（Huawei）花錢贊助春晚，但從尼格買提發布的照片顯示，他與現場演員們一起在春晚合影留念時，手上全都拿iPhone手機，無人使用華為。對此，小粉紅們激烈控訴，iPhone在一分錢都沒有出的情況下，便因主持人尼格買提等人在春晚搶盡風頭，怒轟這些人全是「辱華」、「漢奸」。
大量小粉紅嘲諷，「當面一套背後一套」、「華為是工作，蘋果是生活！」、「如果圖是真的，只能說明央視主播的政治素養太差」、「MD，這些戲子應了那句話『商女不知亡國恨』，一個個死不足惜！」、「一旦有一天，蘋果手機像黎巴嫩一樣發生集中爆炸，死的傷的大都是娛樂場所的小姐姐，輿論宣傳領域的明星大佬！」。
得知9宮格照片遭大批小粉紅怒罵，尼格買提緊急刪除被圍剿最嚴重的照片，並改放上一張他手上拿著華為手機的照片。另有不少尼格買提的粉絲出面緩頰，強調尼格買提沒有「崇洋媚外」，他在日常生活中都是愛用中國製造的國貨，同時反過來怒嗆發文出征的小粉紅，不少帳戶的IP顯示他們也是使用iPhone，完全沒資格辱罵尼格買提。
February 1, 2025
华为花大价钱赞助的春晚居然让一分没出的苹果抢尽了风头，真是可悲可叹！央视当红主持人仅仅在微博用一个满是使用苹果手机自拍的照片让无数人讨论！华为是工作，苹果是生活！ pic.twitter.com/KPC2nYoreE— 奇聞百科 （@SteveLin0837） February 1, 2025
得知遭大批小粉紅怒罵，尼格買提改放手上拿著華為手機的照片。（圖擷取自「尼格買提」中國微博）