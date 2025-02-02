中國春晚主持人「用iPhone」被抓包 小粉紅怒斥︰辱華漢奸！

擔任中國央視春晚主持人的尼格買提，被眼尖的小粉紅抓包，在春晚與其他嘉賓自拍留念，手機是使用蘋果iPhone、而非中國自家手機品牌。（圖擷取自中國微博）

2025/02/02 20:54

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國央視知名主持人被眼尖小粉紅抓包，在春晚與其他嘉賓自拍留念，竟使用蘋果iPhone、而非中國自家手機品牌，讓小粉紅氣到圍剿怒罵。

出生新疆烏魯木齊的維吾爾族、現年41歲的尼格買提（Nëghmet Raxman），長年主持央視多部電視台節目，並從2015年開始，擔任「中央廣播電視總台春節聯歡晚」（央視春晚）的主持人，在中國名聲與識別度極高。然而，尼格買提在中國微博帳號發布今年春晚現場的9宮格照片，卻慘遭大量愛國小粉紅留言謾罵。

不少小粉紅表示，中國智慧型手機品牌「華為」（Huawei）花錢贊助春晚，但從尼格買提發布的照片顯示，他與現場演員們一起在春晚合影留念時，手上全都拿iPhone手機，無人使用華為。對此，小粉紅們激烈控訴，iPhone在一分錢都沒有出的情況下，便因主持人尼格買提等人在春晚搶盡風頭，怒轟這些人全是「辱華」、「漢奸」。

大量小粉紅嘲諷，「當面一套背後一套」、「華為是工作，蘋果是生活！」、「如果圖是真的，只能說明央視主播的政治素養太差」、「MD，這些戲子應了那句話『商女不知亡國恨』，一個個死不足惜！」、「一旦有一天，蘋果手機像黎巴嫩一樣發生集中爆炸，死的傷的大都是娛樂場所的小姐姐，輿論宣傳領域的明星大佬！」。

得知9宮格照片遭大批小粉紅怒罵，尼格買提緊急刪除被圍剿最嚴重的照片，並改放上一張他手上拿著華為手機的照片。另有不少尼格買提的粉絲出面緩頰，強調尼格買提沒有「崇洋媚外」，他在日常生活中都是愛用中國製造的國貨，同時反過來怒嗆發文出征的小粉紅，不少帳戶的IP顯示他們也是使用iPhone，完全沒資格辱罵尼格買提。

得知遭大批小粉紅怒罵，尼格買提改放手上拿著華為手機的照片。（圖擷取自「尼格買提」中國微博）

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