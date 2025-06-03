藍白立院人數優勢 通過決議2028年完成無煤中火

立法院院會3日處理「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」公決案，藍、白立委挾人數優勢表決通過提案，民進黨立委在場中高舉標語表達反對立場。（記者廖振輝攝）

2025/06/03 17:29

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日下午表決通過藍白立委的「2028年完成無煤中火」提案，民進黨立委輪番上台發言指出，該提案無約束力，且政府已積極在減煤、減碳，藍白就是怕被大罷免「圍魏救趙」。民進黨團並提出修正動議、再修正動議，但表決不敵藍白席次優勢，提案遭否決。民進黨立委齊聚議場高喊「大罷免大成功」，呼籲罷免不適任的立委。

核三廠二號機於5月17日除役，台灣進入非核家園，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔、徐巧芯及民眾黨立委張啓楷提案，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

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民進黨團幹事長吳思瑤表示，2028中火無煤是三合一提案，假民生、真政爭；只搞民粹、不負責任；金玉其外、敗絮其中，眾多在地民進黨立委都點出問題，民進黨立委王義川也點出台中市長盧秀燕不願換燃氣機組的問題，焚化爐不減反增。

吳思瑤指出，中火是國民黨蓋的，馬英九當總統、胡志強當市長、盧秀燕當立委時用量最高；民進黨執政後，中火減煤600萬噸，空汙減排77％。

民進黨立委莊瑞雄表示，藍白立委一再強調無煤要健康，但藍白的決議就是要重啟核電，要把核廢料繼續放在屏東、台東，除了屏東、台東，其他縣市的人都健康，提出這種沒良心議案的政客，一定要罷免掉。民進黨立委邱志偉也說，藍白這種作法，只會被掃進歷史的垃圾堆。

民進黨立委郭昱晴指出，藍白最近的議題操作就是短打、亂槍打鳥，能打到幾張反罷免的票他們就覺得不錯，台中市長盧秀燕最近狂打中火議題，就是在保護台中三名「新三寶」藍委，並與民眾黨一起甩鍋中央、抹黑台電，雖然表決會輸，但藍白也不要贏得如此骯髒。

另外，國民黨團提案邀請行政院長卓榮泰專案報告「行政院立即全額撥付今年度對地方政府的一般性補助款」、「我國設立國家主權基金的規劃及進程」，均逕付二讀，由國民黨團召集協商。

立法院院會3日處理「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」公決案，藍、白立委挾人數優勢表決通過提案，民進黨立委在場中高舉標語表達反對立場。（記者廖振輝攝）

立法院院會3日處理「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」等公決案，民進黨立委在議場中貼出「甩鍋市長！三害立委！」標語，指台中電廠歷年用煤及空屋排放量在國民黨執政時期用煤創新高。（記者廖振輝攝）

立法院院會3日處理「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」等公決案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右一）召集黨籍立委在議場角落開會。（記者廖振輝攝）

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