法球迷慶祝巴黎聖日耳曼封王太嗨失控 2死192傷逾500人被捕

巴黎聖日耳曼奪冠後，大批球迷聚集在香榭麗舍大道慶祝。（路透）

2025/06/01 20:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法甲豪門球隊巴黎聖日耳曼（Paris St Germain）今（1）日在歐冠決賽中以5:0擊敗義甲隊伍國際米蘭（Inter Milan），奪隊史首座歐冠獎盃，興奮的法國球迷上街大肆瘋狂慶祝，卻失控釀騷亂，導致2人死亡與192人受傷，超過500人被警方逮捕。

《路透》報導，巴黎聖日耳曼在當地時間週六晚間擊敗對手奪冠後，興奮的球迷在法國首都巴黎及其他地區舉辦了瘋狂的慶祝活動，部分民眾疑嗨過頭導致活動變調，警方因此介入，試圖控制情勢。

請繼續往下閱讀...

在瘋狂的慶祝夜中，超過上千名球迷湧入巴黎著名的香榭麗舍大道（Champs Elysees）宣洩情緒，馬路上的公車候車亭被砸爛，鎮暴警察則試圖以催淚瓦斯及水炮驅散人潮，球迷則扔擲東西回擊。

警方表示，巴黎和西南部城市達克斯（Dax）各有1人死亡，192人受傷，其中4人傷勢嚴重。

法國內政部指出，截至週日上午，全國有559人被警方逮捕，其中涉及491人的案件發生在巴黎，最終有320人被警方拘留。

內政部也說，截至週日上午共傳出上百起火警，當中包括逾200起車輛焚燒案，紛亂的狀況導致22名維安人員及7名消防員受傷。

巴黎聖日耳曼預計當地時間週日下午在香榭麗舍大道舉行勝利遊行，警方警告可能發生更多衝突。

鎮暴警察在香榭麗舍大道上試圖控制情勢。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法