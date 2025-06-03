又見律師勾結詐團！ 檢調搜4律師事務所約談6被告

律師鄭鴻威。（資料照）

2025/06/03 17:42

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦律師集體勾結詐團洩密案，去年依違反組織犯罪條例、洗錢防制法及刑法洩密罪嫌，起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的助理林佳毅、幫忙洗錢的會計師李昊承共18人；檢調追查發現，另有4名律師涉與鄭合作洩密給詐團，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分9路，搜索王姓男律師、胡姓女律師、黃姓男律師、林姓女律師4名律師事務所及住處等，並約談4名律師、鄭鴻威及林佳毅等6名被告，全案朝組織犯罪、刑法洩密等罪嫌偵辦。

檢方調查，鄭鴻威加入男子連柏瑋為首的詐團「銀河車隊─美國」詐團，負責車手被逮後相關法律事務，包括查緝前防範措施、被查時如何應對、安排律師任辯護人，藉以監視車手是否供出上游，並取得偵查筆錄內容、扣案贓款數額等資訊，再轉告上游，以利管控風險、調派人力及認列虧損。

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檢方調查，黃耕鴻等15名律師則受鄭鴻威或林佳毅等人指派擔任車手辯護人，利用陪同製作警詢、偵訊筆錄及聲請羈押閱卷機會，洩漏筆錄內容等資訊，這15人參與洩密案數達117件。

檢方去年5月間偵結，依違反組織犯罪條例、洗錢防制法及刑法洩密罪起訴，被告除鄭鴻威外、其餘15名被起訴律師為李明潔、張作詮、朱一品、黃耕鴻、廖瑞銓、蔡崇聖，這6人為各自事務所的主持律師；楊雅涵、林聰豪、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、陳漢笙、鍾璨鴻、李佳玟9人為受僱律師；全案尚在審理中。

檢調持續追查發現，石育恩協助藏匿詐款案，認定石男明知大學同窗好友、律師鄭鴻威勾結詐騙集團洩密，仍邀鄭買房，協助將330萬元贓款藏在其法官辦公室，另接受鄭所託，將10萬元贓款轉交給鄭的旗下律師做為辯護人委任費，去年9月依洗錢罪起訴石育恩等人，此案也尚在審理中。

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