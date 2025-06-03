「街頭小霸王」林正杰病逝享壽73歲 曾與扁長合稱黨外三劍客

林正杰今年1月11日曾參加民眾黨「111釘孤枝」活動。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/06/03 18:21

〔記者陳政宇／台北報導〕有「街頭小霸王」之稱的民進黨創黨元老、前立委林正杰曾透露確診肺腺癌，今（3）日經友人證實逝世，享壽73歲。林正杰早年投身黨外運動，1986年成為民進黨的創黨黨員，後來多次進出國民黨，亦曾加入統促黨，除了有「街頭小霸王」封號，台北市議員任內也曾與陳水扁、謝長廷被稱為「黨外三劍客」，今年初也曾參加民眾黨所舉辦的「釘孤枝」活動。

林正杰的子女今天透過臉書表示，他們摯愛的父親林正杰已於3日凌晨2時22分，在家人陪伴下，於台東馬偕醫院安詳辭世，享壽73歲；林於8年前確診肺腺癌，這些年來以堅毅與幽默陪伴大家走過生命旅程的高低起伏，留下了無數溫暖而珍貴的時光。如今已安然脫離病苦，前往一處光明、安寧與自在的所在。

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林正杰的子女說，目前正處理後續相關事宜，待一切安頓後，將再與親友們報告後續安排，願能將父親的風骨與真誠，轉化為前進的力量，在人世間，繼續堅持所信、守護所愛，感謝大家一路以來的關心與祝福。

前民進黨台東立委賴坤成接受本報訪問透露，林正杰已肺腺癌末期，近期都會去拜訪。賴並於臉書說明，他5月17日才去探望林，感覺其健康情況每下愈況，說話游氣若絲、不時跑廁所，交換安寧照護的心得，也對時事有所評論，政治立場是南轅北轍，林正杰是極統派，而自己永遠堅持著台灣主題優先。

賴坤成說，這十幾年來，林正杰為了養生而搬到台東武陵監獄旁的武陵旅館，過著閑雲野鶴的日子，偶爾也會上門去聊天、爭辯，憶及過往，不勝唏噓。

林正杰大學期間曾加入國民黨，1975年後為黨外運動人士康寧祥、郭雨新助選；1979年美麗島事件爆發，林因服預官役而逃過一劫，退伍後被譽為「黨外的長子」，賦予傳承黨外香火的重任。1981年，林正杰參選進入台北市議會，與陳水扁、謝長廷被合稱為「黨外三劍客」。

林正杰曾於1990年至1996年擔任第一屆增額、第二屆立委，並於2000年短暫擔任新竹市副市長。期間，林1991年則因不滿民進黨通過「台獨黨綱」而退黨後，2006年加入中華統一促進黨，又於2011年、2016年至2019年，兩度進出國民黨。

林正杰今年1月11日，曾參與民眾黨於自由廣場舉辦的「111釘孤支」活動，聲援前民眾黨主席柯文哲案，並揚言「如果檢察官到最後無法交代，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署給燒掉」，引發高度關注。

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