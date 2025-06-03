致命陷阱！加薩領糧以軍竟開槍 27名巴勒斯坦人死亡

3日發生以色列軍隊開槍事件後，巴勒斯坦婦女在汗尤尼斯（Khan Younis）的醫院為逝去的親人哀悼。（路透）

2025/06/03 18:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕加薩南部一處糧食發放點附近，3日驚傳以色列軍隊開槍事件，當地衛生部門稱至少造成27名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷。這是以色列試圖在已封鎖數週的加薩走廊，實施新援助分配制度以來，連續第三天發生類似致命事件。加薩政府媒體辦公室痛批，以國新措施形同「大規模死亡陷阱」。

據英國《衛報》報導，這起槍擊事件發生在加薩南部拉法（Rafah）的一處援助發放中心附近。以色列軍方表示，其部隊當時對一群離開指定通道並靠近發放中心的個人開火。以軍聲稱部隊先進行了警告性射擊，在部分可疑人員未後退並繼續靠近後，才對其附近進行射擊，並強調以軍並未阻止平民前往人道援助發放點。

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儘管記者無法獨立確認傷亡人數，但《路透》報導，紅十字國際委員會（ICRC）發言人表示，其在拉法的野戰醫院接收了184名傷患，其中19人到院前已死亡，另有8人傷重不治。

加薩政府媒體辦公室發表聲明，將以色列政府強行實施的新援助分配安排形容為「大規模死亡陷阱」，並稱在援助發放中心或附近發生的槍擊事件是「駭人聽聞、蓄意重複的罪行」。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）上週末也曾形容以色列當局執行的援助分配系統是「死亡陷阱」，迫使數千名飢餓絕望的人們步行數十公里前往一個因猛烈轟炸幾乎化為焦土的區域。

以色列3日對尤汗尼斯流離失所者的帳篷發動攻擊，受傷的巴勒斯坦人抵達加薩走廊南部的納賽爾醫院。（法新社）

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