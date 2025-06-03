大雷雨降臨台東 台11線土石流、瀑布湧現

泥水湧向路面上、下，路上車流通行困難，橋下泥水洶湧。（民眾提供）

2025/06/03 18:20

〔記者劉人瑋／台東報導〕中央氣象署今日下午2時35分發布豪雨特報，台東在特報中出現大雷雨，下午4時40分左右，位在台東縣成功鎮宜灣部落，約在台11線101公里處因大雨發生土石流，山上產業道路成了「水道」，水積路面、路旁冒出大小「瀑布」，多數車輛只能努力避開積水。

受滯留鋒面及西南風影響，彰化縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部及東北部地區也可能出現局部大雨。同時氣象署針對「花蓮縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息。

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但到傍晚，台11線宜灣南下約101公里處的北都威橋發生土石流，大批土石隨函洞湧向海中，山壁間處處匯流雨水如同瀑布傾洩而下。民眾表示，上面有很多產業道路都土石流，向公所反應會勘卻始終未能獲得應允，加上溝渠未清、排水不良，一遇到大雨、水量一大且地勢陡峭即是如此，此時考驗山地與邊坡加固，若沒做好，就是土石、泥流湧向路面「目前自己就是在現場觀看瀑布、十分壯觀，這也是許多公部門層層分工出來的結果」。

泥水湧向路面上、下，路上車流通行困難，橋下泥水洶湧。（民眾提供）

大水奔流而下有如瀑布。（民眾提供）

泥水湧向路面上、下，路上車流通行困難，橋下泥水洶湧。（民眾提供）

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