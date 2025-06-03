桌協擋選手不是第一次！莊智淵求助信曝光 爆高承睿也曾受害

愛徒葉伊恬遭桌協擅自取消參賽WTT，莊智淵寫求助信給體育署。（資料照）

2025/06/03 18:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「桌球教父」莊智淵的17歲愛徒葉伊恬，日前接獲WTT美國大滿貫賽參賽邀請，桌球協會卻以賽事與亞洲青少年錦標賽日期過於接近為由，逕自向WTT回絕，引發爭議。原本還嗆體育署、莊智淵等人的桌協，稍早終於道歉了。而今莊智淵寫給體育署的求助信內容曝光，披露桌協擅自取消選手參賽資格不是第一次，20歲的台灣桌球新星「柚子同學」高承睿，3年前也有類似遭遇！

桌協5月底爆出在未與選手溝通的狀況下，擅自拒絕WTT邀請葉伊恬參賽，剝奪球員權益，讓葉伊恬家屬和教練莊智淵強烈不滿。此事曝光後掀輿論譁然，體育署獲知此事震怒，祭出暫停相關補助款等懲處，並要求限期道歉並改善。可是桌協態度相當強硬，連日來遭抨擊仍堅持不向選手道歉，今天還發出攻擊性十足的聲明批體育署是在霸凌桌協、莊智淵鬧大風波、媒體未平衡報導，致使輿論一面倒批評桌協、酸綠營民代出來挺球員是在「蹭流量」。

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不過稍早桌協態度大變，協會理事長趙重光突然現身與體育署長鄭世忠、教育部政次張廖萬堅一同召開記者會，趙重光正式公開向葉伊恬及其家屬、莊智淵道歉，坦言擅自幫選手回絕參賽一舉思慮欠周，未來會以本次事件為鑑，與選手及教練進行更細緻、充分的溝通。

而據《EBC東森新聞》報導，這次體育署出面替球員爭取公道，是因為莊智淵親自寫信給鄭世忠，曾經被桌協「放生」獨自參賽的他，這次看到愛徒又遭遇不公，決定向體育署長求援。莊智淵在信中透露，其實這已經不是桌協第一次擅自幫選手回絕獲WTT美國大滿貫賽，3年前高承睿也有類似遭遇，沒去成WTT，這次不能再一聲不吭。莊智淵表示，選手想參加WTT是為了在這次奧運周期，爭取更好的有效積分，選手認真訓練、想盡辦法贏下每一場比賽已經很辛苦，沒想到還要煩惱參賽基本權益被剝奪，讓人感到無奈。

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