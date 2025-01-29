南蘇丹墜機事故 當局稱至少20死含2中國人

南蘇丹官員表示，一架飛往首都朱巴、運載石油工人的小型飛機今天起飛後不久，於當地時間上午10時30分左右在北部團結省的油田附近墜毀，導致機上至少20人喪命。（路透）

2025/01/29 22:43

〔中央社〕南蘇丹官員表示，一架飛往首都朱巴、運載石油工人的小型飛機今天起飛後不久，於當地時間上午10時30分左右在北部團結省的油田附近墜毀，導致機上至少20人喪命。

路透社報導，團結省（Unity State）資訊部長比帕爾（Gatwech Bipal）指出，這架飛機今天上午要飛往朱巴（Juba）時，墜毀於團結油田（Unity oilfield）機場。

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比帕爾談到，機上乘客為大先鋒作業公司（Greater Pioneer Operating Company, GPOC）的石油工人。GPOC是由中國石油天然氣集團及南蘇丹國有的尼羅河石油公司（Nile Petroleum Corporation）等企業共組。

根據比帕爾表示，死者中有2名中國人及1位印度人。

比帕爾透過電話告訴法新社：「飛機在距離機場500公尺處墜毀，機上有21人。截至目前為止，只有1人生還。」

他說，省政府對這起事故深表悲痛，將展開相關調查。

在2011年獨立的南蘇丹長期處於政經危機中，當地缺乏可信賴的運輸基礎設施，墜機事故常被歸咎於超載和天候不佳。

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