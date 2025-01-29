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    川普想控制格陵蘭 最新民調：85％不想當美國人

    川普有意控制格陵蘭，但是當地民意顯示，格陵蘭並不想成為美國的一部份。圖為美軍位於格陵蘭的皮圖菲克太空基地（路透）

    川普有意控制格陵蘭，但是當地民意顯示，格陵蘭並不想成為美國的一部份。圖為美軍位於格陵蘭的皮圖菲克太空基地（路透）

    2025/01/29 11:45

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期不斷主張有意取得丹麥自治領地格陵蘭，他在25日曾強調「相信美國會得到格陵蘭島，格陵蘭的5.7萬居民希望與美國在一起」。不過丹麥媒體《Berlingske》報導指出，28日公布的一份民調顯示，有85％的格陵蘭人不希望成為美國的一部份。

    根據《路透》報導，丹麥媒體《Berlingske》委託民調機構進行調查，發現有85％的格陵蘭人不希望成為美國的一部份，只有6％受訪者支持加入美國，另有9%並未做出決定。

    格陵蘭人口約為5.7萬人，格陵蘭作為丹麥自治領地，擁有很大程度的自治權，其中包括透過公投決定脫離丹麥獨立的權力。

    格陵蘭的戰略位置對美國來說十分重要，位在格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）是美國地理位置最北的軍事基地，美國在當地擁有永久駐軍，加上歐洲到北美的最短路線途經該島，該基地也是美國彈道飛彈預警系統要地，且當地基地和機場均為美國在二戰後打造，川普一直質疑丹麥聲稱擁有該島的合法性

    格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）過去極力爭取格陵蘭獨立，在川普提起掌控格陵蘭的說法後，艾格德一再強調格陵蘭是非賣品，格陵蘭的未來要由人民自己決定。

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