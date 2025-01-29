納坦雅胡2月初訪美會晤川普 首位獲邀外國領袖

以色列總理總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，左）將於2月4日在白宮會晤美國總統川普（右）。（路透資料照）

2025/01/29 11:42

〔中央社〕以色列總理辦公室今天指出，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）受邀於2月4日在白宮會晤美國總統川普。

綜合法新社和路透社報導，以色列剛與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）達成6週停火協議，讓雙方在加薩走廊（Gaza Strip）長達15個月的衝突暫時停歇。

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以色列總理辦公室發布聲明指出，「總理納坦雅胡將成為美國總統川普第2任期首位受邀赴白宮的外國領導人」。

1名白宮官員證實已向以色列總理提出邀請，於「下週初」在白宮會面。

這名官員說：「會晤日期和時間等細節將於定案後公布。」

川普一再宣稱，以哈打破數月以來的談判僵局、敲定停火協議都是他的功勞。

以哈停火協議生效之後，川普提議「清空」（clean out）飽受戰火蹂躪的加薩走廊，籲巴勒斯坦人遷往埃及或約旦等鄰國。

川普昨天在總統專機「空軍一號」（Air Force One）告訴記者，他希望埃及接收加薩的巴勒斯坦人。他直接向埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）喊話，希望他口中的這位「友人」能「接收一些。我們幫了他們不少忙，我確信他能協助我們」。

川普談到加薩的巴勒斯坦人表示：「我想要他們可以在沒有混亂、革命和暴力的情況下過日子。」

川普「清空」加薩的構想已引發埃及、約旦，甚至歐洲國家政府的強烈反彈。

對巴勒斯坦人來說，任何想把他們遷離加薩的企圖，都會令人想起1948年以色列建國期間，巴勒斯坦人大規模流離失所的痛苦記憶，也就是阿拉伯世界所說的「災難日」（Nakba）。

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