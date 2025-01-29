DeepSeek疑突破美出口管制 美議員籲調查

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾指出，美國政府應致力對DeepSeek的AI基礎設施，執行更嚴格的關鍵技術出口管制。 （歐新社）

2025/01/29 00:48

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）顛覆美國AI生態系，引發業界和政壇震撼，外界質疑華府基於國家安全考量，致力限制中國取得高階技術是否真有成效。聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）28日指出，美國政府應致力對DeepSeek的AI基礎設施，執行更嚴格的關鍵技術出口管制。

穆勒納爾在一份聲明中表示：「美國不能容許像DeepSeek這種中國模型威脅我們的國家安全，並利用我們的技術推進其人工智慧野心。」他強調：「我們必須迅速採取行動，對DeepSeek人工智慧基礎設施所依賴的關鍵技術，實施更強有力的出口管制。」

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過去數年，美國政府加強對出口至中國的各種敏感技術實施限制，包括高頻寬記憶體晶片和先進的晶片製造設備。前商務部官員、現任Torres貿易諮詢公司的皮爾斯（Donald Pearce）坦承，這些措施「正在發揮作用，但並不完美。」「愈早確定技術的關鍵瓶頸，政府就能愈快與盟國和夥伴合作，以多邊方式實施有效控管。」

DeepSeek聲稱，其AI模型使用性能較低的輝達（Nvidia）H800處理器做訓練，花費不到600萬美元。儘管美國在2022年對中國取得輝達最先進晶片實施全面管制，但美國德匯律師事務所（Dorsey & Whitney）合夥人沃德（Lawrence Ward）指出，對高度仰賴開源程式碼的DeepSeek而言，美國政府可施加的額外出口限制有限。如果DeepSeek使用某些對中國禁運的輝達晶片，它可能面臨民事及刑事懲處，但要執行懲處「即使不是不可能，也非常困難」。

美國科技業諮詢公司Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）認為，如果DeepSeek擁有它不應有的設備，肯定會引發進一步調查，他預期美國政府將會調查DeepSeek可能違反出口管制的硬體設備。

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