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    法國婦女遭「AI布萊德彼特」詐騙千萬 與夫離婚還成網路笑柄

    2025/01/16 04:00

    〔中央社〕法國一名婦女近日在電視節目上透露，她遭到AI生成的美國男星布萊德彼特詐騙，失去她的畢生積蓄，還因此與丈夫離婚。節目播出後，她成為了網路笑柄並遭騷擾，以致電視台將節目下架。

    法新社及英國廣播公司（BBC）報導，這名法國婦女名叫安恩（Anne），現年53歲，有心理問題，職業是一名室內設計師。

    她告訴「法國電視一台」（TF1）節目「從七至八」（Seven to Eight），她曾相信自己與好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）有著1年半的戀愛關係。

    據悉，這導致她與丈夫離婚，並且被騙走83萬歐元（約新台幣2814萬元），這段節目於12日播出，吸引了全國關注。

    根據法新社，詐騙犯使用偽造的社群媒體及WhatsApp帳號，以及利用人工智慧（AI）影像生成技術，向她傳送看似來自布萊德彼特的自拍及訊息。

    這些詐騙犯扮成布萊德彼特，佯稱自己需要支付腎臟治療費用，並聲稱自己的銀行帳戶遭凍結，原因是與前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚訴訟程序。

    節目播出後，這名婦女成為了眾人笑柄。「法國電視一台」主持人羅斯馬克（Harry Roselmack）昨天在X帳號上寫道：「這段在週日（12日）播出的故事，引發針對見證人的一陣騷擾。」

    他指出：「為保護受害者，我們已決定將它（節目片段）從我們的平台上撤下。」1140116

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