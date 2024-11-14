馬斯克變成「聯合總統」？ 川普核心圈人士不滿他越權

自川普勝選以來，科技富豪馬斯克（右）的大部分時間都待在海湖莊園，參與政策討論、面試內閣成員等大小事務，13日還被川普任命為新創機構「政府效率部」的共同主管，引發川普核心圈中部分人士的不滿。（法新社）

2024/11/14 11:55

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《NBC新聞》報導，自川普11月5日勝選以來，科技富豪馬斯克的大部分時間都待在海湖莊園，參與政策討論、面試內閣成員等大小事務，13日還被川普任命為新創機構「政府效率部」的共同主管，引發川普核心圈中部分人士的不滿。

據2名熟悉交接團隊的人士透露，自11月5日以來的一週，馬斯克幾乎沒有離開海湖莊園，積極推動他對川普第二任期的看法，以至於踩到了川普交接團隊的腳，開始讓那些在川普核心圈子裡待更久的人感到厭煩，認為他在政權交接過程中「做出超越自己角色的行為」。

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其中1名知情人士表示：「他（馬斯克）表現得就像自己是聯合總統（co-president）一樣，並確保每個人都知道這一點。他肯定把總統的勝選歸功於自己，向任何願意傾聽的人吹噓美國超級政治行動委員會（America PAC）和X平台。他試圖讓川普總統感到虧欠他，但總統不欠任何人的債。」

在川普任命馬斯克擔任「政府效率部」共同主管之前，他就參與了一些敏感的談話，包括在上週旁聽了川普和烏克蘭總統澤倫斯基的電話交談。

馬斯克13日也參加了川普與共和黨聯邦眾議員在國會山莊的會議。在會議當中，川普一度調侃說，「馬斯克不會回家，我無法擺脫他」。與會的眾議員們堅稱，川普的言論只是開玩笑。

第2名知情人士說，馬斯克對每件事都有自己的看法，而且他非常有力地分享這些觀點，以至於他開始糾纏川普的內部人士，「他希望被視為對所有事情都有發言權（

即使他沒有）」。

第2名知情人士還說，馬斯克似乎在推進自己的議程，而不是專注於川普的議程，並說馬斯克的參與過於激進，長遠來看可能會損害他的地位。

川普－范斯交接團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）在一份聲明中表示：「馬斯克和川普總統是好朋友，也是傑出的領導人，他們共同努力讓美國再次偉大。」

馬斯克成立的美國超級政治行動委員會花了超過1.52億美元，來支持川普和其他共和黨候選人，其中大部分資金來自馬斯克本人。他在戰場州賓州為川普舉行集會，每天為登記選民提供100萬元的獎勵，並利用X積極宣傳川普的議程。

過去幾天，馬斯克分享了他在海湖莊園的照片，包括他和川普大家庭的合照。川普的孫女凱．川普（Kai Trump）11月10日在X上發布了一張她和馬斯克的照片，並寫下馬斯克「獲得了叔叔的地位」。

鑑於馬斯克和川普都擁有非常強大的個性，社群媒體上的許多人已經預測2人最終會鬧翻。但自川普勝選以來，馬斯克已成為最大獲益者，特斯拉的股價比11月6日開盤價上漲了15%以上，遠超標普500指數同期1.8%的漲幅。

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