被炸後首度發聲 伊朗最高領袖哈米尼未揚言報復以色列

伊朗最高領袖哈米尼27日表示，以色列最新空襲行動「不應該被誇大或淡化」。（歐新社）

2024/10/27 18:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列26日打擊伊朗多地飛彈製造設施、地對空飛彈陣列與其他空中能力，報復伊朗本月初發射飛彈攻擊以國。對此，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）27日首度回應，並未呼籲進行報復，反而稱由德黑蘭當局決定如何反擊，同時強調以國此次襲擊行動「不應被誇大或淡化」，凸顯伊朗正仔細權衡如何回應以國。

哈米尼在會見襲擊中喪命的4名伊朗武裝部隊成員家屬時，形容以國空襲行動帶有惡意，不能說是無關緊要，「猶太復國主義政權（以色列）兩天前犯下的邪惡行徑既不應被誇大，也不應被淡化。（伊朗）必須終止以國政權的誤判，讓他們了解伊朗民族、年輕人的力量、能力和意願。（德黑蘭）當局應決定如何向以國政權傳達伊朗人民的力量和意願，並採取有利於國家利益的行動」。

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事實上，伊朗軍方並未威脅立即展開報復行動，僅稱保留在適當時刻進行回應的合法權利，同時優先考慮在加薩和黎巴嫩建立永久停火。

「美聯社」分析，德黑蘭或許正設想避免局勢進一步升溫。

以國在行動後警告伊朗，如果再對襲擊做出回應，將付出沉重代價，而美國、德國和英國則要求德黑蘭勿進一步升級衝突。美國總統拜登表示，希望「這就是結束」，並強調「看起來他們除了軍事目標外沒有擊中任何目標」。

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