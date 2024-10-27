為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

以色列空襲「打得滿準」 專家：伊朗大規模生產飛彈能力受損

星球實驗室衛星影像顯示，伊朗德黑蘭郊外的霍吉爾軍事基地的固體燃料混合廠遭以色列空襲受損。（美聯社）

星球實驗室衛星影像顯示，伊朗德黑蘭郊外的霍吉爾軍事基地的固體燃料混合廠遭以色列空襲受損。（美聯社）

2024/10/27 19:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》27日報導，以色列26日針對伊朗多個地區的飛彈製造設施發動空襲，可能已嚴重損害伊朗大規模製造飛彈的能力，未來應無法再透過大規模發射飛彈，突破以國的防空系統。

前聯合國武器查核員歐布萊特（David Albright）和華府智庫「海軍分析中心」（CNA）副研究員艾弗萊斯（Decker Eveleth）分析商業衛星影像公司「星球實驗室」等影像指出，以國擊中伊朗北部霍吉爾（Khojir）飛彈生產設施的2座固體燃料混合廠，以及位於德黑蘭、過去曾是伊朗核武研發基地的帕欽（Parchin），當地有3座飛彈固體燃料混合廠和一座倉庫遇襲。

《路透》7月間報導，伊朗正在擴建霍吉爾飛彈生產設施。

艾弗萊斯指出，製造固體燃料所需的工業攪拌機很難製造，且國際間有出口管制，「伊朗多年來花費巨額才得以進口許多攪拌機，可能很難換新」。他也直言，雖然以國此次對伊朗的攻擊範圍有限，但可能已嚴重阻礙伊朗大規模生產飛彈的能力，「打得似乎滿準」，讓伊朗未來很難再發射大規模飛彈攻勢，突破以國防空系統。

歐布萊特進一步指出，以國擊中帕欽基地的「塔勒坎2號」（Taleghan 2）建物，這是伊朗先前進行「阿瑪德核武計畫」（Amad Plan）的測試地點，但聯合國監督機構和美國情報單位評估該計畫早在2003年就停止。伊朗可能在以國此次空襲前就移走該建物內的核武測試設備，但即便如此，該建物對於伊朗未來潛在的核武活動仍有價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被炸後首度發聲 伊朗最高領袖哈米尼未揚言報復以色列
2024/10/27 18:57

被炸後首度發聲 伊朗最高領袖哈米尼未揚言報復以色列
伊朗才遭以色列空襲 邊境警察車隊遇伏10死
2024/10/27 06:17

伊朗才遭以色列空襲 邊境警察車隊遇伏10死
impression

台南曼哈頓「星鑽特區」蓄勢待發
以色列轟炸伊朗釀4死 鎖定飛彈燃料設施打擊
2024/10/27 07:54

以色列轟炸伊朗釀4死 鎖定飛彈燃料設施打擊
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播