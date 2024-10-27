以色列空襲「打得滿準」 專家：伊朗大規模生產飛彈能力受損

星球實驗室衛星影像顯示，伊朗德黑蘭郊外的霍吉爾軍事基地的固體燃料混合廠遭以色列空襲受損。（美聯社）

2024/10/27 19:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》27日報導，以色列26日針對伊朗多個地區的飛彈製造設施發動空襲，可能已嚴重損害伊朗大規模製造飛彈的能力，未來應無法再透過大規模發射飛彈，突破以國的防空系統。

前聯合國武器查核員歐布萊特（David Albright）和華府智庫「海軍分析中心」（CNA）副研究員艾弗萊斯（Decker Eveleth）分析商業衛星影像公司「星球實驗室」等影像指出，以國擊中伊朗北部霍吉爾（Khojir）飛彈生產設施的2座固體燃料混合廠，以及位於德黑蘭、過去曾是伊朗核武研發基地的帕欽（Parchin），當地有3座飛彈固體燃料混合廠和一座倉庫遇襲。

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《路透》7月間報導，伊朗正在擴建霍吉爾飛彈生產設施。

艾弗萊斯指出，製造固體燃料所需的工業攪拌機很難製造，且國際間有出口管制，「伊朗多年來花費巨額才得以進口許多攪拌機，可能很難換新」。他也直言，雖然以國此次對伊朗的攻擊範圍有限，但可能已嚴重阻礙伊朗大規模生產飛彈的能力，「打得似乎滿準」，讓伊朗未來很難再發射大規模飛彈攻勢，突破以國防空系統。

歐布萊特進一步指出，以國擊中帕欽基地的「塔勒坎2號」（Taleghan 2）建物，這是伊朗先前進行「阿瑪德核武計畫」（Amad Plan）的測試地點，但聯合國監督機構和美國情報單位評估該計畫早在2003年就停止。伊朗可能在以國此次空襲前就移走該建物內的核武測試設備，但即便如此，該建物對於伊朗未來潛在的核武活動仍有價值。

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