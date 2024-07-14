川普遭槍擊 共和黨議員：他贏定了！

共和國會黨議員預測，川普遭槍擊將助他重返白宮。（美聯社）

2024/07/14 12:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）於賓州競選造勢大會上驚傳槍響，震驚全美，儘管事發後民主黨暫停對川普的批評，但多位共和黨議員卻反指責民主黨的激烈言論是導致這起事件的元凶，更斷言這將激勵共和黨基本盤，讓川普重返白宮之路更加順遂。

美國政治新聞網站《POLITICO》7月13日報導，槍擊事件發生後，共和黨議員紛紛將其定調為「暗殺行動」，並將矛頭指向民主黨。猶他州聯邦參議員麥克·李（Mike Lee）更與川普的前國家安全顧問發表聯合聲明，呼籲美國總統拜登（Joe Biden）「立即下令」檢察官撤銷對川普的聯邦指控，以「緩和政治緊張局勢」。

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報導稱，部分共和黨議員，如喬治亞州聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins），更散播毫無根據的陰謀論，聲稱拜登「下令」進行槍擊，並引用拜登先前將川普視為「靶心」的比喻性言論作為佐證。

「這件事絕對會讓基本盤更加活躍。你知道的，川普他當時高舉拳頭，不願離開，還高喊著『戰鬥、戰鬥、戰鬥』。這將會成為（競選）口號。」田納西州聯邦眾議員柏謝特（Tim Burchett）指的是當時在網路上瘋傳的川普照片和影片。

威斯康辛州聯邦眾議員范奧登（Derrick Van Orden）則在槍擊事件發生後不久接受《POLITICO》採訪時斷言：「川普總統在這場襲擊中倖存下來，他已經贏得選舉了。」

紐約州聯邦眾議員德斯波西托（Anthony D’Esposito）也認為，邊境安全和經濟等議題已經讓「川普邁向勝利」，而這起槍擊事件「無疑會讓更多人想站出來投票支持他」。

共和黨議員對選情的樂觀預測，是否真能反映選民的心聲，仍有待觀察。但這起事件無疑為美國政壇投下了一顆震撼彈，也讓原本就充滿火藥味的選戰更加詭譎難測。

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