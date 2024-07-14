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首頁　>　政治

川普遭槍擊受傷 賴清德推文慰問：民主社會不接受任何政治暴力

總統賴清德在X平台推文表達誠摯慰問，並表示，任何形式的政治暴力，民主社會都無法接受。（圖擷取自賴清德X平台）

總統賴清德在X平台推文表達誠摯慰問，並表示，任何形式的政治暴力，民主社會都無法接受。（圖擷取自賴清德X平台）

2024/07/14 11:16

〔記者陳昀／台北報導〕美國前總統川普（Donald Trump）美國時間13日在賓州巴特勒（Butler）的造勢活動遭槍擊，右耳遭子彈射穿。總統賴清德在X平台推文表達誠摯慰問，強調民主社會無法接受任何形式的政治暴力；賴也第一時間委請外交部長林佳龍向美國在台協會（AIT）致意。

賴清德以英文在X平台發布推文說，他要向美國前總統川普表達誠摯的關心，並祈禱他迅速康復，任何形式的政治暴力，在我們的民主社會中，都無法接受。他也向這次攻擊事件受到影響的所有受害者，致上誠摯的慰問。

總統府發言人郭雅慧表示，總統向川普前總統致上誠摯的關心，祈禱他能早日康復。總統也強烈譴責任何形式的政治暴力，並向所有在這次攻擊事件受影響的受害者，致上最深的慰問之意。

郭雅慧進一步表示，總統第一時間已委請外交部長林佳龍，致電美國在台協會台北辦事處，向處長谷立言（Raymond Greene）表達關心。台灣會持續與理念相近的民主國家，攜手維護以規則為基礎的國際秩序，並與國際社會共同團結支持民主，持續為世界貢獻良善力量。

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