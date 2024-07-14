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川普右耳遭子彈射穿 造成2死2重傷 FBI展開徹查

槍擊案發生後川普被特勤人員緊急護送下台，見他的臉頰和右耳有血跡流下。（美聯社）

槍擊案發生後川普被特勤人員緊急護送下台，見他的臉頰和右耳有血跡流下。（美聯社）

2024/07/14 10:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）於美國時間週六（7 月 13 日）在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，右耳遭子彈射穿。川普事後證實自己中彈，並稱這是一起「暗殺未遂」事件。

根據美國福斯新聞（Fox News）報導，槍擊案發生在川普開始演講後不久，當時可以聽到巨大的爆炸聲響。川普隨後被特勤人員緊急護送下台，過程中可見他的臉頰和右耳有血跡流下。

川普在事發後於社群平台 Truth Social 發文表示：「我要感謝美國特勤局和所有執法人員，對發生在賓州巴特勒的槍擊事件迅速做出反應。」他也對遇害者家屬表達哀悼。

川普描述遇襲當下的情況說：「我被一顆子彈擊中，子彈射穿了我的右耳上半部。我馬上就知道不對勁，因為我聽到嗖嗖的聲音，還有槍聲，然後就感覺到子彈穿過皮膚。」

美國特勤局發言人古列米（Anthony Gugliemi）在聲明中表示，槍手是從集會場地外的高處朝舞台連開數槍，目前已遭特勤人員擊斃。事件造成1名觀眾死亡、2名觀眾重傷，目前聯邦調查局（FBI）已介入調查。

川普競選團隊資深顧問威爾斯（Susie Wiles）和拉奇維塔（Chris LaCivita）則發表聯合聲明，強調川普目前狀況良好，並期待參加本週在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會（RNC）。

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