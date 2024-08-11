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傳美駐日大使易曼紐11月離任 可能出任賀錦麗國安顧問

2024/08/11 00:54

〔中央社〕日媒報導，美國駐日大使易曼紐爾已向身邊人士透露有意於11下旬離任。另據美國媒體報導，若副總統賀錦麗在11月總統大選勝出，可能任命易曼紐擔任總統國家安全顧問。

日本共同社報導，易曼紐（Rahm Emanuel）考慮在美國感恩節（11月28日）前後離開日本。美國政府消息人士透露，如果在11月5日的美國總統大選中，民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選總統，易曼紐希望參與政權交接。

如果共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）贏得大選，美國駐日大使勢必將會更替。多名相關人士透露，易曼紐不會等到下一任駐日大使人選確定，就會卸下該職務，他將探詢下一個政壇位置。

總部位於維吉尼亞州的美國政治新聞網站Axios報導，如果賀錦麗當選，可能任用易曼紐擔任國家安全顧問。

日本共同社報導，易曼紐以對中國態度強硬聞名，他以與總統拜登（Joe Biden）關係密切為「武器」，致力於美日關係的發展。

日本長崎市8月9日舉辦遭原子彈轟炸的第79個「原爆日」（原爆79週年紀念）和平祈願儀式，易曼紐因長崎市未邀請以色列駐日大使參加而未出席，引起熱議。（編輯：施施）1130810

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