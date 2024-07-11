拜登連任岌岌可危！北約盟國悄悄接觸川普陣營

美國總統拜登（右）10日在北約75週年峰會期間，於白宮出席北約盟國及合作夥伴的晚宴時，與北約秘書長史托騰柏格（左）在旁互動。（路透）

2024/07/11 17:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美國總統拜登（Joe Biden）在北大西洋公約組織（NATO）75週年峰會開幕式上發表了一場有力演說，暫時平息了盟國對其執政能力的疑慮，但仍無法消除他們對拜登11月大選連任前景的擔憂。

據《彭博》（Bloomberg）11日報導，多位歐洲官員透露，各國代表團正悄悄安排與前總統川普（Donald Trump）的顧問及其他相關人士會面，以評估川普可能重返白宮對北約聯盟的影響。

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一些歐洲官員表示，他們曾在今年春天對拜登連任抱持信心，但近期私下談話中卻顯得更加悲觀。有官員試圖樂觀看待，認為即使川普當選，也難以兌現削弱北約安全保障或迫使烏克蘭與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）倉促和談的威脅。

公開場合中，各國領袖讚揚拜登81歲高齡仍能發表精闢演說，證明他仍然敏銳且勝任總統一職。然而，他們也密切關注拜登的一舉一動，深怕他再出現任何失誤而影響選情。荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）在演說後表示：「我看到的是一位堅強的總統，他就是我們要打交道的人。」

報導中指出，隨著民調顯示川普領先拜登，盟國對拜登連任前景的懷疑與日俱增。所有人都在關注拜登能否在11日的記者會上順利表現，避免重大失誤。一些官員表示，他們緊張地看著拜登為即將卸任的北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）掛上勳章，深怕拜登人會失足跌倒。

據報導，許多北約和歐盟國家已要求與川普時期的官員及親近川普的共和黨議員會面。他們認為這些人可能在下屆川普政府中擔任要職，包括前駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）、前美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）等人。一些國家還計劃派遣大使參加7月的共和黨全國代表大會，以尋求與未來川普政府官員接觸。

川普曾多次威脅退出北約，並表達對普廷的欽佩。他的顧問們提出了「兩級北約」的構想，即只有達到國防開支目標的國家才能享有共同防禦承諾。一位歐洲官員表示，談論「防川普化」北約和支持烏克蘭將適得其反。拉脫維亞外長布拉澤（Baiba Braze）也試圖淡化擔憂，稱他們「之前與川普政府合作得很好」。

報導提到，北約正努力確保盟國對烏克蘭的武器供應不受華盛頓政治變化影響。本週領導人將簽署的烏克蘭援助計畫，包括加強北約在協調武器交付和盟國培訓計劃方面的作用。

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